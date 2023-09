COUPE DU MONDE. Santiago Arata, l’arme uruguayenne qui jouera le match de sa vie face aux Bleus

Le petit demi de mêlée castrais Santi Arata tentera de guider l'Uruguay face au XV de France, jeudi. Histoire de faire bonne figure, et, selon lui, plus si affinités.

Le saviez-vous : le mot "Grinta", souvent associé à l'amérique latine, trouve pourtant ses origines en Italie. Est-ce du fait de l'importante migration italienne en Argentine que ce mot a fini par être accolé aux sud-américains, et plus particulièrement au pays de l'Argent ? Reste que dans le microcosme du rugby (qui n'en est plus vraiment un en ce moment) et en France notamment, si l'on ne devait retenir qu'un seul ambassadeur de cette "gnaque", celui-ci ne serait probablement pas Argentin, mais Uruguayen.

TOP 14. CASTRES. MÉLANGEZ KOCKOTT À FAF DE KLERK ET VOUS OBTIENDREZ SANTIAGO ARATA

Lui ? Vous aurez probablement reconnu Santiago Arata, ce petit demi de mêlée né sur les bords de Rio de la Plata et qui fait aujourd’hui le bonheur du Castres Olympique. Sa venue en France, il l’avait d’ailleurs due notamment à ses performances lors de la dernière coupe du monde, en 2019, lors de laquelle sa vista et son tempérament avaient sauté aux yeux de tous ceux qui avaient observé jouer Los Teros. Quatre ans plus tard, Santi compte plus de 50 capes avec son pays et surtout le plus gros bagage de sa sélection, dont il est le meilleur élément, incontestablement.

Le Dupont du CO



Joueur très hargneux et fort à l'impact en dépit de son physique (1m71 pour 78kg), explosif et dangereux autour des rucks, celui qui vient de fêter ses 27 ans est aussi un infatigable poison en défense, façon Faf De Klerk. Un joueur à l’expérience certaine désormais, et dont la capacité à analyser les situations, gérer le jeu et devenir plus précis a énormément évolué depuis son arrivée en France. Jusqu’à ce que certains, sur les bords de l’Agout, ne l’appellent l’Antoine Dupont du CO. Flatté mais lucide, le principal intéressé balayait ça d’un revers de main l’an dernier, pour Rugbyrama :



La principale différence entre lui et moi, c’est qu’il marque quand il perce (rires) ! C’est une machine, tout simplement. Il est toujours régulier. Moi j’essaie de l’être le plus possible mais je n’y arrive pas tout le temps, c’est pour cela que c’est le meilleur joueur du monde. Je regarde tous ses matchs pour l’analyser, c’est un exemple. Ça me fait sourire quand on me compare à lui mais il est sur une autre planète.

Jeudi soir à Lille, Arata n’aura pas l’occasion de recroiser la route celui que l’on considère comme le meilleur joueur du monde, et qu’il avait pourtant dominé lors de leur seul affrontement en tant que titulaires, en demi-finale de Top 14 2022. Une déception pour ce compétiteur hors-pair ? Probablement qu’il y voit aussi là une chance pour l’Uruguay de réaliser un exploit auxquels ses coéquipiers ne doivent même pas imaginer dans leurs rêves. "Depuis que nous sommes qualifiés, je pense à ce match. Si on veut avoir une chance, il faudra que chacun fasse le meilleur match de sa carrière. On n’est pas tous totalement professionnel, certains font des études ou d’autres activités à côté. Mais revêtir ce maillot est une fierté, représenter notre famille et nos amis est un plaisir."

C’est la meilleure équipe que le rugby ait connu en Uruguay. - Kessler, talonneur uruguayen de Provence Rugby pour RMC Sports

Un match à la vie à la mort Arata, donc, qui a clairement fait de celui-ci probablement le plus important de sa carrière. Aux Bleus de Jelonch de faire un match sérieux, en faisant abstraction du contexte contre ces petites équipes mortes de faim, afin d’annihiler toutes les velléités d'Arata et de ses ouailles. Tout en régalant leur public, pour leur premier tour en province de la compétition. Nom d'un tero !

RUGBY. COUPE DU MONDE. RETOUR DE JELONCH DANS LA COMPOSITION DU XV DE FRANCE POUR L'URUGUAY !