TOP 14. CASTRES. Mélangez Kockott à Faf de Klerk et vous obtiendrez Santiago Arata

Excellent lors de ses 2 premières sorties de la saison, Arata mérite l'attention portée sur lui. Un pur mélange de la hargne de De Klerk et du flair de Kockott.

Naître sur la rive-est du Rio de la Plata et devenir un joueur de Top 14 n'a rien de bien commun. Mais Santiago Arata est-il fait comme tout le monde ? A en voir les 78kg tout mouillés de l'enfant de Montevideo se jeter dans les jambes des molosses de 120 comme il le fait, tout porte à croire que non. "Santi, c'est un chien", disait de lui son coéquipier Loic Jacquet pour Actu Rugby. Et au vrai, on n'aurait pas trouvé meilleur qualificatif pour décrire le demi de mêlée du Castres Olympique. Car l'international uruguayen (45 sélections) a vraiment du Faf de Klerk en lui, la musculature et la crinière blonde en moins. L'aspect sympathique et le flair en plus.

Pour le reste - et s'il n'a pas la même expérience au plus haut niveau ou la même régularité - c'est du pareil au même. Le Castrais est de cette trempe de joueurs qui ne lâchent jamais rien, qui harcèlent leurs adversaires de la première à la dernière minute, en défense comme en attaque. Le sang sud-américain, diront certains. La fameuse grinta dont Urdapilleta n'est plus le seul ambassadeur, désormais, sur les bords de l'Adour. Côté jeu, "Urda" ne doit d'ailleurs pas être si dépaysé, au vu de la proximité du jeu d'Arata avec celui de son ancien larron ; Rory Kockott. Comme le nouveau membre du staff du CO aimait le faire et au-delà de leur caractère bien trempé commun, l'Uruguayen se plaît à faire les bordures et s'offrir des valises, au ras. Lui qui peut désormais être conseillé de près par son ancien coéquipier. "Rory est entraîneur de la défense et le numéro neuf à un énorme rôle à jouer dans ce secteur-là. Les plaquages, le jeu au pied de dégagement… tous ces gestes sont hyper importants donc il communique énormément avec moi, c’est normal."

Mais cette capacité à franchir et à trouver des espaces entre les "gros" ne vous rappelle-t-elle pas quelqu'un d'autre, lui aussi passé le CO ? Vous savez le garçon qui a fait passer les Toulonnais pour des ados le week-end dernier et qui, accessoirement, fut élu meilleur joueur du dernier Tournoi des 6 Nations, par exemple. Ah oui, Antoine Dupont ! D'ailleurs, dans le Tarn, de plus en plus de voix s'élèvent pour comparer "Santi" à "Toto". D'autant qu'après 2 belles saisons à alterner entre banc et terrain, cette année, c'est lui le titulaire du poste. "Dupont c’est Dupont, moi je suis Arata", tranchait immédiatement l'intéressé pour Rugbyrama.

La principale différence entre lui et moi, c’est qu’il marque quand il perce (rires) ! C’est une machine, tout simplement. Il est toujours régulier. Moi j’essaie de l’être le plus possible mais je n’y arrive pas tout le temps, c’est pour cela que c’est le meilleur joueur du monde. Je regarde tous ses matchs pour l’analyser, c’est un exemple. Ça me fait sourire quand on me compare à lui mais il est sur une autre planète.

Lucide dans ses propos, Arata connaît en effet ses principaux axes de progression. Et notamment ceux sur la justesse de ses choix et la canalisation - parfois - de son envie débordante, à l'image de ses franchissements nets face au Racing et au Stade Français, ces deux dernières semaines, qui ne finirent jamais dans l'en-but pour le CO. Reste que son début de saison demeure excellent, plein de leadership et d'enthousiasme, et qu'aujourd'hui, il ne lui manque plus qu'à être "payé". Nouvelle chance ce week-end, sur la pelouse d'une UBB revancharde. La seule équipe face à laquelle Castres n'a pas gagné la saison dernière. A ti te toca, Santiago.*

*A toi de jouer, Santiago