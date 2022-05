RUGBY. VIDEO. Lancé comme un taureau, Camille Chat prend un gros stop de la terreur Faf de Klerk

Faf de Klerk le chasseur de "gros", épisode 12. Cette fois, le petit 9 sud-africain s'attaque au cubique Camille Chat, qu'on a rarement vu vexé comme ça.

"Il est petit, il vous sourit, il a découpé tous ses vis-à-vis, mais bon sang ce qu'il nous agace ce p'tit Faf de Klerk." Si sur un air de Joe Dassin vous remixiez - version rugby - son plus célèbre son comme l'ont fait les Bleus de Didier Deschamps en 2018, vous obtiendriez probablement ça. Car en plus d'être hargneux au possible, chambreur, souvent à la limite de la règle et 80% du temps laconique dans son jeu, De Klerk est un vrai beau gosse avec son look de surfer. Presque tout lui réussit et on imagine que s'il croisait votre copine, il repartirait avec : bref, ce petit modèle (1m70 pour 80kg) est incroyablement pénible.

Mais n'ayez crainte, son passe-temps favori à lui, c'est de retourner les gros adverses. Et quand on dit les gros, avec De Klerk, c'est clairement les plus costauds de l'équipe d'en face, histoire de toujours mieux rentrer dans vos têtes et de vous chambrer derrière. En plus, cette petite teigne a constamment une cohorde de Sud-Africains de 2 mètres et nourris aux flocons d'avoine derrière lui, que ce soit avec les Springboks comme avec Sale. En clair : il n'a peur de rien, au pire, ne craint rien, et surtout, cherche à vous le faire savoir en permanence sur un terrain. Dimanche dernier, c'est notre taureau national Camille Chat qui a subi face à la petite boule de nerfs venue de Nelspruit.

Sur un ballon ramassé, le talonneur du Racing prend 2-3 pas d'élan et va s'empaler sur De Klerk, qui le chassait. Et si l'on pensait Chat à l'abri de toute mésaventure grâce à son physique de bodybuilder et ses 105kg, le maître à jouer des Sharks en a décidé autrement et l'a stoppé net, comme il l'avait déjà fait avec McGrath, Hughes, Harrison et les autres. Une performance d'autant plus impressionnante lorsqu'on voit que sur la même action et sur le reculoir, Chat envoie valdinguer le talonneur Akker Van der Merwe (110kg) comme un enfant d'une seule main ! Bref, ce De Klerk est un diable. À la technique de plaquage catastrophique pour son organisme, certes, mais un diable quand même...