Premier ''sans jouer'', l'impact (indéniable) d'Antoine Dupont au Stade Toulousain en Champions Cup

Avec seulement 4 matchs joués, Antoine Dupont figure pourtant dans le top des stats de la Champions Cup. Un détail ? Ou la preuve qu’il reste, même blessé, à part ?

Au sortir de cette saison 2024/2025 de Champions Cup marquée par le sacre de l'UBB, on n'est pas surpris de voir plusieurs Bordelais et joueurs des Saints truster les premières places dans plusieurs catégories de statistiques. A commencer par Damian Penaud avec ses 14 essais. L'ailier girondin se place aussi à la première place au nombre de franchissements (24) et de défenseurs battus (31). Preuve de l'impact du Tricolore sur les performances offensives de Bordeaux. Champions Cup. Et si l’homme le plus important de l’UBB n’était pas Bielle-Biarrey, ni Lucu et Jalibert ?Dans un tout autre domaine, la pépite du rugby anglais Henry Pollock, a dominé la concurrence en défense avec 106 plaquages réalisés et 20 turnovers gagnés. Il a peut-être une "tête à claques", il n'en reste pas moins un excellent joueur de rugby à l'instar d'un certain Antoine Dupont.

Antoine Dupont, impact maximum en un minimum de temps

Si on vous parle du demi de mêlée du Stade Toulousain au moment de faire le bilan de cette saison européenne, c'est qu'il a, lui aussi, réussi à se hisser au sommet d'une catégorie. Et ce, alors qu'il n'a joué que quatre matchs dans cette coupe des champions. A savoir, les rencontre de la phase de poules.

Pour rappel, le numéro 9 du XV de France s'est blessé au genou contre l'Irlande durant le Tournoi. Il n'a donc pas pu participer aux phases finales avec son club. Et ne compte que 282 minutes de jeu contre 490 minutes pour Matthieu Jalibert. Pourquoi évoquer l'ouvreur de Bordeaux ? Et bien parce qu'il a réalisé le même nombre de passes après-contact qu'Antoine Dupont en sept matchs joués, à savoir 18.

Plus que des stats : l'influence invisible de certains cadres

Quand on voit la saison qu'a réalisée l'ouvreur de l'UBB, on se dit que demi de mêlée de Toulouse était bien parti pour briller au printemps. Offloads ne veut pas forcément dire passes décisives et essai, mais on sait à quel point Dupont pèse sur les matchs. Par sa conduite du jeu, sa vista et la manière dont les autres évoluent à ses côtés. Une excuse ''malvenue'' pour Mola qui annonce une introspection, pas une remise en question du Stade ToulousainSon entraîneur Ugo Mola n'a eu de cesse de répéter que les absences de joueurs comme Dupont, Mauvaka et Ramos n'étaient pas une excuse suite aux défaites de son équipe. On ne peut éluder l'impact de ses hommes sur les performances de Toulouse. Sachez que l'arrière du Stade a d'ailleurs terminé meilleur réalisateur de la Champions Cup avec 87 points. Le tout, sans avoir joué ni la demie, et la finale bien sûr.

Le rugby est sport collectif. Mais quand on joue sans certains de ses meilleurs éléments, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. L'UBB sans Lucu, Jalibert, Penaud ou Tameifuna n'aurait peut-être pas connu le même succès cette saison. Heureusement pour les Bordelais, tout le monde était sur le pont. Pourvu que ça dure.