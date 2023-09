RUGBY. Coupe du monde. Retour de Jelonch dans la composition du XV de France pour l'Uruguay !

La composition du XV de France pour son deuxième match de Coupe du monde face à l'Uruguay a été dévoilée. Anthony Jelonch est de retour chez les Bleus.

Comme prévu, le staff tricolore fait tourner et aligne des éléments qui étaient finisseurs la semaine passée ou bien hors du groupe comme Bourgarit.

Aldegheri et Gros démarrent en première ligne tandis que Wardi sera sur le banc avec Mauvaka, entré très rapidement sur la pelouse après la blessure de Marchand.



Macalou descend également des tribunes tandis que Woki enchaîne comme titulaire. Il n'est pas le seul puisque chez les 3/4, Villière et Moefana ont été reconduits pour avoir encore du temps de jeu. En effet, Danty est encore trop juste tout comme Baille, qui ne sont pas sur la feuille de match.



La charnière est composée de Lucu et Hastoy tandis que Jaminet sera à l'arrière. On note tout de même la présence de Thomas Ramos sur le banc avec Couilloud.



Le jeune Louis Bielle-Biarrey va avoir 80 minutes pour se montrer. Il pourrait bien faire des misères à la défense de l'Uruguay. Devant, Boudehent aura également l'occasion de briller.



En somme, c'est un banc très solide qui devrait terminer la rencontre puisqu'on y retrouve aussi les Toulousains Cros et Flament ainsi que Falatea. Le score pourrait être lourd si les Teros sont fatigués.