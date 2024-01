VIDEO. Pro D2. La pépite portugaise Raffaele Costa Storti s'offre un quadruplé et Béziers atomise Aurillac !

Raffaele Costa Storti a brillé lors de la très large victoire de Béziers en Pro D2 face à Aurillac vendredi soir. L'international portugais s'est offert un quadruplé.

15 essais en 17 matchs : Combien de temps la ProD2 va-t-elle pouvoir garder le facteur X portugais Costa Storti ?Raffaele Costa Storti a été l'une des révélations de la dernière Coupe du monde. Et ce n'est pas une surprise si le Stade Français souhaite à l'avoir dans ses rangs la saison prochaine. Pour l'heure, l'ailier est en prêt à Béziers pour le plus grand plaisir des supporters de l'ASBH.

Ce vendredi soir, l'international portugais a largement participé à la démonstration des locaux face à Aurillac. A savoir un succès bonifié 54 à 14 où il a inscrit la bagatelle de quatre essais !

Il a frappé à deux reprises dans chaque période, faisant parler à la fois ses cannes, ses appuis et son opportunisme pour permettre à son équipe de se détacher au tableau d'affichage.

Il avait déjà inscrit un doublé à quatre reprises depuis le début de la saison. Et totalise déjà 13 réalisations ! Il est logiquement le meilleur marqueur de la deuxième division avec quatre et cinq essais de plus que les deux autres meilleurs marqueurs.

Nul doute que les performances en deuxième division du Portugais ne passent pas inaperçues au Stade Français. Il tarde certainement aux dirigeants parisiens de remettre la main sur cette pépite. Prêté pour une saison par le club de la capitale, il avait prolongé un an de plus au printemps dernier. RUGBY. Vent de fraîcheur du Mondial, le Portugal va à nouveau avoir sa chance contre une nation majeure !Cette neuvième victoire après quinze journées permet à Béziers de grimper à la deuxième place du classement derrière Vannes. Les Bretons ont encore cinq longueurs d'avance. Tandis qu'Aix-en-Provence est seulement à une longueur derrière l'ASBH.

Et ça tombe bien puisque les deux équipes se retrouveront lors de la 17e journée. Une rencontre à domicile que Storti et ses coéquipiers voudront parfaitement négocier pour rester en haut du classement et prendre un peu d'air sur la concurrence. Entre-temps, ils seront allés défier Colomiers sur sa pelouse.