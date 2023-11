RUGBY. Vent de fraîcheur du Mondial, le Portugal va à nouveau avoir sa chance contre une nation majeure !

Le Portugal de Raffaele Costa Storti affrontera une sélection anglaise au mois de février prochain. Le début d'une évolution ?

On le sait, pour progresser, il faut jouer contre (/s'entraîner avec) les meilleurs. Un axiome qui est malheureusement bien plus facile à dire qu'à faire pour les équipes des Tiers 2 et 3, souvent confrontées aux réalités économiques de l'élite du rugby mondial et au vase-clos qui l'encercle. La ligue mondiale du rugby récemment validée pour 2026 le prouve une nouvelle fois, avec peu ou pas ou de nouveautés parmi les invités.

Mais tout de même ! Puisqu'il convient de souligner le positif, la rareté, l'inattendu, sachez cela : le Portugal affrontera l'Angleterre A (sorte de réserve nationale anglaise) le 25 février prochain dans le mythique Welford Road de Leicester.

Un évènement exceptionnel pour les Loups, dont les performances sublimes et plein d'entrain lors du Mondial ne sont visiblement (et heureusement) pas passées inaperçues. Leur jeu enthousiasmant, leur fougue, leur grinta montrés tout au long de la compétition, jusqu’à leur victoire face aux Fidji (22 à 21) grâce à un essai de Rodrigo Marta à la 78ème minute de jeu, ont certainement contribué à l’obtention de ce match.

"Le Portugal a démontré ses capacités en tant que nation de rugby sur la scène mondiale ces derniers mois avec son talent offensif et sa passion. C'est une équipe possédant de nombreux joueurs brillants pour l'avenir et qui constitue un adversaire digne de notre équipe A ", a détaillé le directeur exécutif du rugby anglais Conor O'Shea.

Pour les Anglais, en plein cœur du Tournoi des 6 Nations, ce sera aussi l’occasion de continuer de choyer leurs U20 de la saison dernière et de donner du temps de jeu sous le maillot frappé de la Rose à des garçons brillants en club mais peu ou pas encore utilisés en sélection, comme Tom Pearson (Northampton), Cadan Murley (Harlequins), Ted Hill (Bath) ou Tommy Freeman.

C’est avec un grand enthousiasme que nous retrouverons notre équipe A en 2024. Historiquement, c'était un tremplin permettant à certains des meilleurs joueurs du pays de montrer leur talent tout en représentant l’Angleterre.

On se souvient en effet de ces équipes avec qui se sont fait la main des garçons comme Chris Ashton, Steffon Armitage ou Danny Cipriani, avant de connaître les joies d’une vraie "cape", quelque temps plus tard.

Côté portugais, ce sera l’occasion de se frotter à des joueurs de calibre international tout en préparant au mieux les potentielles phases finales du Rugby Europe Championship (les poules auront lieu durant la première moitié de février). Une première étape dans la quête de croissance continue recherchée par les hommes du Français Sébastien Bertrank, le successeur de Patrice Lagisquet.