RÉSUMÉ VIDÉO. FANTÁSTICO ! Le Portugal surprend les Fidji et remporte une victoire historique en Coupe du Monde

Pour son dernier match dans la compétition, le Portugal a décroché une victoire historique face aux Fidji, aux termes d’une rencontre folle.

Décidément, ces Portugais ne cesseront jamais de nous surprendre ! Excellents durant la phase de groupe, les hommes de Patrice Lagisquet avaient, avant même ce match face aux Fidji, déjà réussi leur Coupe du Monde. Et pour cause, Les Loups ont montré au monde entier de quoi ils étaient capables, et dès le premier match en posant des problèmes au Pays de Galles.

Ces derniers ont même réussi à décrocher un match nul historique face à la Géorgie, avant de tomber les armes à la main contre l’Australie. C’est donc sans aucune pression, et toujours avec cette envie de proposer un jeu flamboyant, que les Portugais s’avançaient ce dimanche soir face à des Fidjiens qui voulaient assurer leur qualification en quart de finale. D’ailleurs, l’on a senti dès le début du match des Fidjiens un peu crispés, certainement à cause de l’enjeu.

À l’inverse, le Portugal a démarré tambour battant, et il s’en ai fallu d’un rien pour que l’ailier Costa Storti n’inscrive le premier essai du match. Finalement, et après une première période débridée mais marquée par les approximations, les deux équipes rejoignèrent les vestiaires dos-à-dos, sur le score de 3-3.

RUGBY. Les réseaux sociaux tombent amoureux d'un Portugal flamboyant face aux Fidji La magie portugaise

Si le premier acte ne fut pas riche en points inscrits, le second lui, fut assez différent. Pour preuve, après seulement 5 minutes de jeu, l’ailier Costa Sorti trouva enfin la faille dans la défense des hommes du Pacifique, afin de donner l’avantage aux siens. Une avance de courte durée, puisque dans la foulée, Botia aplatit en force son premier essai dans cette Coupe du Monde. Mais voilà, malgré ce retour au score, les Fidjiens continuent de subir les assauts portugais. Un constat qui s’aggrava lorsque Botia fut sanctionné d’un carton jaune, suite à un plaquage haut sur Rodrigo Marta.

Une exclusion temporaire lourde de conséquence, puisqu’à la suite de cela, les Portugais reprirent l’avantage au score, grâce à un excellent travail des avants récompensé par le pilier gauche Fernandes (17-10, 51ème minute). Ultra-courageux, les Européens ont ensuite mis les barbelés, afin d’aller chercher la première victoire du pays en Coupe du Monde. Malheureusement pour eux, les Fidjiens ont de la ressource, et après une dizaine de minutes passées dans le camp portugais, Doge passa à son tour la ligne d’en-but pour permettre à son équipe de revenir à hauteur. Et ce, avant que Lomani n’inscrive deux pénalités supplémentaires en fin de match (17-23).

COUPE DU MONDE. Retour sur les statistiques dingues du match entre l'Australie et le Portugal !L’on se dit alors que le match est joué. Les Portugais semblent avoir tout donné, et ont du mal à se replacer dans la ligne. Mais voilà, dans un ultime élan de courage et d'abnégation, Les Loups arrivent à conserver le ballon dans le camp adverse. C'est alors le moment choisi par Costa Stori pour se faire la malle dans le côté fermé, éliminé 2 défenseurs, avant de donner sur un plateau l'essai à son coéquipier Marta, venu de son aile. Un essai décisif, qui sera transformé par Samuel Marques, auteur d'un 100% ce dimanche soir (24-23).

Une victoire historique pour le Portugal, qui décroche là sa première victoire en Coupe du Monde. De quoi récompenser l'excellente campagne des Européens, qui auront su apporter un vent de fraîcheur, dans une poule pourtant composée d'équipes supposées plus fortes d'eux. Avec ce succès, le Portugal termine donc 4ème, avec 6 points. Quant aux Fidjiens, cette défaite ne remet pas en cause leur qualification pour les quarts de finale. En revanche, elle envoie un message fort à leurs futurs adversaires, les Anglais, qui ont eux failli perdre ce week-end, face aux Samoa.

VIDÉO. RUGBY. L’Angleterre a-t-elle vraiment repris du poil de la bête en attaque ?