RUGBY. Les réseaux sociaux tombent amoureux d'un Portugal flamboyant face aux Fidji

Face aux Fidji, la hargne du Portugal a impressionné les réseaux sociaux. Les Lusitaniens s'offrent les Fidji (24-23) devant un Stadium de Toulouse conquis.

Les Fidji sont en mission pour valider leur qualification en quarts de finale 🇫🇯

---@fijirugby are on a mission to confirm their place in the quarter-finals 🇫🇯#RWC2023 | #FIJvPOR pic.twitter.com/VLf42pccuD — Rugby World Cup France 2023 (@France2023) October 8, 2023

Des larmes côté Portugais pour leur dernier match de cette Coupe du monde #RWC2023 I #FIJvPOR pic.twitter.com/oKiKcoA0IN — Rugby World Cup FR 🇫🇷 (@RugbyWorldCupFR) October 8, 2023

Partagé entre l'envie de voir une victoire de la maison père et l'envie de voir les Fidji sortir l'Australie de la compèt' #FIJvPOR #RWC2023 — Nicolaschocolat (@NicolasNcy) October 8, 2023

Deux équipes qui méritent plus d'attention. Beau début de match #FIJvPOR #RWC2023 October 8, 2023

Ce match est tellement physique 😂 #FIJvPOR — Audrey 🌸 (@preciousjunhee) October 8, 2023

Incroyable l’intensité qu’on met contre les Fidji



J’aurai jamais cru voir le Portugal assumi hargneux et fort https://t.co/IlbeL8CBVX October 8, 2023

Sacrée équipe que ce Portugal, qui aura toujours cherché à envoyer du jeu ! #FIJvPOR — Tonton Friedrich (@TontonFriedrich) October 8, 2023

Les Portugais tiennent la dragée haute aux fidjiens dans ces 20 premières minutes 💪



Peuvent-ils créer la surprise dans ce dernier match de poule ?#RWC2023 | #FIJvPOR pic.twitter.com/ZHjHHV8DZG — RugbyPass FR 🇫🇷 (@RugbyPass_FR) October 8, 2023

Cette équipe du Portugal c'est un sacré coup de cœur ! #RugbyWorldCup — Adrien ⭐️⭐️ (@AdrienAllSports) October 8, 2023

Si le Portugal gagne je vous pardonne de l'euro 2016 — Arnaud 🇧🇧 (@ArnaudBoulery) October 8, 2023

Sacré début du match du Portugal. Les Lobos sont certes menés au score à cause d’une pénalité bête, mais ils regardent les Fidjiens droit dans les yeux.



Territorialement, c’est même le Portugal qui a un léger avantage, bien aidé par un stade acquis à sa cause. — Amaury Gonçalves (@AmauryGnclvs) October 8, 2023

Le Portugal c'est vraiment la seule "petite" équipe qui aura séduit lors de ces phases de poules !

Sur cette première mi-temps ils mènent la vie dure a des Fidjiens en manque d'inspiration ! #FIJvPOR — Thomas M. ⭐⭐ (@TMahe17) October 8, 2023

No joke, mais le Portugal a facilement proposé beaucoup + de jeu et de spectacle que 10-12 autres équipes dans ce Mondial. Y compris certaines soi disant "grosses" équipes.



Avec aussi peu de licenciés et de culture rugby dans le pays, c'est absolument exceptionnel...#FIDPOR — Flo (@michelwelbeck) October 8, 2023

Vous saurez que le Portugal a le plus beau jeu offensif du mondial #FIDPOR — XV de f🔴⚫ (@stadidista) October 8, 2023

🇫🇯 #FIJvPOR 🇵🇹 Les tribunes du Stadium sont bien remplies pour ce dernier match à Toulouse... qui est également le dernier match de poule de la #RWC2023 !



Crédits photos : Bernard Aïach. Mairie de Toulouse - Toulouse Métropole. pic.twitter.com/4PwNzrC9nX — Toulouse - Mairie et Métropole (@Toulouse) October 8, 2023

Je le répète. Serais curieux de voir un Portugal Italie pour l'accession au #SixNations Gros boulot de Lagisquet au Portugal ;-) #FIJvPOR — Mal de Mots (@maldemots) October 8, 2023

Je suis devant Fidji/ Portugal et au vu de la prestation des Portugais, je me dis qu'ils ont largement leur place dans le tournoi des 6 nations !!! — Paul Wacheux 🇺🇦 (@PWacheux) October 8, 2023

Le coup de pied de Tadjer 😍 — Ovalie de la Tiretaine en vadrouille (@OvaliePaDuRhone) October 8, 2023

Le Portugal qui se bat au rugby ❤️❤️🇵🇹 — 𝑨𝒍𝒆𝒙𝒛 🇧🇸 (@ArobaseAlexz) October 8, 2023

Les Fidji sont à une mi-temps de réussir la contre-performance la plus fidjienne de l'histoire des Fidji #FIJvPOR — Chaff (@Chafcouloff) October 8, 2023

#FIDPOR



Comment les Fidjiens peuvent faire des Masterclass contre Australie et Galles et se faire détruire par la Géorgie et le portugal — Antho-PCF93 🇵🇱🇺🇦 (@antho_93200) October 8, 2023

Fidji- Portugal match de l'année — Quentin (@Bakistabomb) October 8, 2023

Le Portugal au rugby c’est quoi cette équipe de zinzin — Miguel (@MigzerrDs) October 8, 2023

Mike Tadjer qui termine sa carrière en légende

Le dégagement de fou furieux bon sang le mec est talonneur à la base — al 🐗🤺 (@boitsanssoiff) October 8, 2023

Le Portugal qui fait donc jeu égale avec les Fidji, le score est pas ouf mais le jeu proposer est tellement plaisant — Дмитрий (@dim__b) October 8, 2023

Mdrrrr mais le Portugal ?? Trop le potentiel d'être un pays de rugby en fait #FIJvPOR — 200 Balloons (@AsseFicionados) October 8, 2023

🏉🇵🇹 Le Portugal, c'est si rafraîchissant et enthousiasmant 🤩

C'est vraiment la belle surprise de cette Coupe du Monde 🙏

Et en plus capable d'une séquence insolite avec ce magnifique coup de pied de Tadjer 😍#FIJvPOR #Por #RWC2023pic.twitter.com/e0xvOjd5lF — catourneovale (@catourneovale) October 8, 2023

Et dire qu'on ne verra plus l'équipe du Portugal d'ici 4 ans... ya vraiment de quoi se remettre en question dans les fédérations du Rugby...#FIDPOR — Catoche (@rosa_catherine) October 8, 2023

Je propose une nouvelle règle pour le tournoi des Six Nations : en automne l'Italie devra affronter le Portugal et la Géorgie. Si elle ne gagne pas ces deux matches, c'est l'équipe qui aura marqué le plus de points contre l'Italie qui participera au tournoi.😎#6Nations #RWC2023 — The Divine Feud (@TheDivineFeud1) October 8, 2023

Petite parenthèse rugby, les portugais sont en train de sauver les australiens !! Le Portugal progresse !! C’est cool — SaoulMatt 🏆x11 (@SaoulMatt) October 8, 2023

Incroyable le Portugal ! Incroyable ! — amstram (@amstram_j) October 8, 2023

La récupération de Portela sous la chandelle, le coup de pied à suivre de Bettencourt. Le Portugal ne marque pas d’essais moches. — Gauthier Baudin (@GauthierBaudin) October 8, 2023

Gros gros coup de cœur pour le Portugal sur cette Coupe du monde ! — Emmanuel Montecer (@emontecer) October 8, 2023

Non l’équipe du Portugal ça pue tellement le rugby

Rien a voir avec les fraudes anglaises et galloises — Butcher (@axelpoige) October 8, 2023

Tu mets le Portugal dans la poule D ils sont en quart, et ce n'est même pas une blague. Quelle équipe ! #FIJvPOR #RWC2023 — Ku Klux Klancy ⭐⭐ (@ClancyMyLove) October 8, 2023