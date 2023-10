COUPE DU MONDE. Retour sur les statistiques dingues du match entre l'Australie et le Portugal !

Pour le Portugal, la Coupe du monde est plus que réussie ! Bien que la victoire ne soit pas au rendez-vous, les hommes de Lagisquet ont impressionné !

Bien au-dessus offensivement

C'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens ! Malgré la victoire 34-14 des Wallabies, les statistiques à la fin du match ne sont pratiquement qu'en faveur des coéquipiers de Samuel Marques. Le Portugal s'est confronté à une nation majeure de ce sport, sans rougir !

Lorsque nous nous penchons sur les statistiques, une par une, nous constatons une forte domination portugaise. Tout d'abord, ces derniers ont eu globalement plus de possession du ballon, avec 60%. En plus de cela, 59% du temps, les Portugais ont joué dans la moitié de terrain australienne. Ces deux statistiques démontrent une domination, certes, mais surtout un manque cruel de réalisme et d'efficacité.

Poursuivons avec les mètres parcourus avec le ballon, 559 pour le Portugal contre 482 pour les joueurs d'Eddie Jones. Les Portugais ont aussi eu plus de courses, avec 129 attaques contre seulement 94. Enfin, il y a eu pas moins de huit franchissements pour le Portugal, les Wallabies n'ont transpercé qu'à cinq reprises.

COUPE DU MONDE. Terrible blessure pour Mapimpi qui doit déclarer forfait, voici son remplaçant de luxe !

De la justesse technique

Si les joueurs européens ont eu le monopole de la balle et du terrain, ils n'ont pour autant pas négligé les aspects techniques et tactiques indispensables à un match de rugby !

En effet, ces derniers ont réalisé plus de passes (176>104), et ont aussi battu plus de défenseurs que l'Australie (26>16).

Dans les zones d'affrontements, le Portugal a aussi été très efficace, avec 83 rucks gagnés contre 66 pour les camarades de Donaldson. En mêlée, même domination (6>4), et pareil pour la touche, qui était censée être un atout pour les Wallabies (15>11). L'alignement portugais a volé deux ballons sur des lancers adverses, contre un seul pour celui de l'Australie.

Enfin, le Portugal n'a fait que 7 petites fautes, ce qui est un très bon total sur la scène internationale. L'Australie en a concédé 11, avec plusieurs cartons jaunes de distribués.

Vous l'aurez donc compris, le Portugal n'était finalement pas si loin d'un exploit de taille, et l'Australie peut se réjouir de cette victoire, au vu du contenu qui reste à revoir.

COUPE DU MONDE. Seulement ''5 All Blacks'' ont leur place dans le XV de l'Irlande selon Andrew Mehrtens