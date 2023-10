COUPE DU MONDE. Terrible blessure pour Mapimpi qui doit déclarer forfait, voici son remplaçant de luxe !

C'est un coup dur pour les Springboks, mais surtout pour Makazole Mapimpi, l'ailier supersonique. Ce dernier s'est fracturé le plancher orbitaire face au Tonga, et doit quitter le Mondial.

Fin de l'aventure

Malheureusement, non seulement Makazole Mapimpi ne jouera pas contre l'équipe de France, mais il ne jouera plus aucune minute de cette Coupe du monde en France. L'ailier de 33 ans s'est fracturé le plancher orbitaire, dans des circonstances qui rappellent la blessure d'Antoine Dupont.

Avec cette blessure au visage, bien plus grave que celle du capitaine de l'équipe de France, Mapimpi est donc contraint de rentrer au pays se soigner. Ce terrible accident est survenu à la suite d'un malheureux plaquage d'Augustine Pulu, le demi de mêlée des Tonga. Ce dernier a heurté la face de l'ailier des Boks avec son propre visage, mais après un appel vidéo, une simple pénalité a été programmée.

Jessie Kriel a donc remplacé Mapimpi après seulement 30 minutes de jeu, et le sélectionneur sud-africain a donné des nouvelles pas rassurantes de son joueur : "C'est triste, c'était un accident, ça arrive. Il a une fracture du plancher orbitaire, les yeux gonflés, la pommette est touchée aussi. A priori, il en a pour quatre à six semaines."

Un ailier de classe mondiale

Bien que ce ne soit pas un titulaire à part entière du système de jeu de Jacques Nienaber, Mapimpi était quand même redouté de ses adversaires. En 2019, ce dernier avait été le premier Springbok de l'histoire à inscrire un essai en finale de Coupe du monde. Lors des éditions 1995 et 2007, que des coups de pied avaient été marqués.

Dernièrement, l'ailier des Sharks était régulièrement appelé en sélection, mais semblait ne pas être dans les premiers choix dans la hiérarchie de Nienaber. En effet, ce dernier préfère des profils plus compacts, plus rapides, tels que Kolbe ou Arendse qui font figure de titulaire depuis plusieurs saisons.

En conférence de presse, Rassie Erasmus a expliqué l'importance de Mapimpi dans ce groupe : " Le joueur de rugby va nous manquer, et il apporte à l'équipe tant de cœur, d'honnêteté. Il s'entraîne si dur, ne se plaint jamais s'il n'est pas sélectionné, il aide les jeunes." (L'Équipe)

Qui sera rappelé ?

Mais alors, qui sera rappelé dans le squad de Nienaber pour pallier la blessure de Mapimpi ? Il sera donc question de Lukhanyo Am, le centre de 29 ans, champion du monde en 2019.

Il y a quelques minutes, l'Afrique du Sud a dévoilé que le centre des Sharks allait revenir dans le groupe ! Ce retour représente un énorme renfort pour les champions du monde en titre, qui récupère un élément ultra-important. Ce dernier, qui s'était blessé contre l'Argentine lors du dernier Rugby Championship avait dû renoncer à la Coupe du monde.

Titulaire au centre depuis 2019, Am avait été une des révélations de la dernière édition de la Coupe du monde, et avait également porté le brassard de capitaine à plusieurs reprises depuis. Régulièrement associés à De Allende, les springboks pourraient donc retrouver leur paire de centres titulaires, avant une échéance des plus importantes !

