COUPE DU MONDE. L’Écosse grille l’Irlande, l’Afrique du Sud première… Quels sont les différents scénarios possibles ?

Vainqueurs des Tonga ce dimanche, les Springboks en ont fini avec leurs matchs de poule. Et aussi bizarre que cela puisse paraître, ces derniers sont déjà qualifiés…

Ce dimanche soir, l’on ne donnait pas cher de la peau des îles Tonga face à l’Afrique du Sud, déjà balayées par l’Irlande et l’Écosse en Coupe du Monde. Un pronostic qui s’est confirmé, puisque les Springboks n’ont fait qu’une bouchée des joueurs du Pacifique. Un succès 49 à 18, qui les place provisoirement à la tête de la poule B, avec 15 points. Mais voilà, si les coéquipiers de Kolisi ont disputé leurs 4 matchs de poule, ce n’est pas le cas des autres équipes ! En effet, 2 rencontres sont prévues le week-end prochain afin de clôturer définitivement ce “groupe de la mort” : Tonga vs Roumanie, mais surtout Irlande vs Écosse…

Un match au sommet, entre 2 nations qui ont pour objectif de se qualifier en quart de finale de cette Coupe du Monde. Et si l'Irlande a fait un grand pas vers les phases finales en s'imposant face à l'Afrique du Sud, le XV du Chardon est, lui, en bien mauvaise posture. En effet, les coéquipiers de Russell pointent actuellement à la 3ème place, à respectivement 5 et 4 points de l'Afrique du Sud et de l'Irlande. Et pourtant, il y a encore de l'espoir pour les Écossais ! Car en cas de victoire face au XV du Trèfle, ces derniers pourraient, sous certaines conditions, voir les quarts de finale. Explications.

Le premier scénario qui qualifierait l'Écosse, serait une victoire du XV du Chardon, avec le bonus offensif, face à l'Irlande. En effet, les Écossais ne sont qu'à 4 points de leurs futurs adversaires. Autrement dit, si victoire bonifiée il y a, ces derniers seraient à 15 points, soit au niveau de l'Afrique du Sud. Ayant perdu contre les Springboks lors de la première journée, l'Écosse hériterait de la deuxième place, et l'Afrique du Sud de la première. Quant à l'Irlande, celle-ci serait éliminée du Mondial.

Autre scénario, déjà un peu plus probable, serait une victoire de l'Écosse sans bonus, et de plus de 7 points. Car pour rappel, une équipe obtient le point de bonus défensif lorsqu'elle s'incline de 7 points ou moins. Dans ce cas précis, l'Irlande n'aurait pas de bonus défensif, et donc resterait à 14 points. Quant à l'Écosse, ce succès permettrait à cette dernière d'être à égalité de points avec le XV du Trèfle, et donc de lui passer devant (étant donné qu'en cas d'égalité entre deux équipes, celle qui a remporté la confrontation directe passe devant).

Peu de temps après la rencontre face aux Tonga, le sélectionneur Nienaber s'est exprimé auprès de Sud-Ouest sur le futur match entre l'Écosse et l'Irlande : "Est-ce que l’Irlande et l’Écosse pourraient s’arranger pour nous éliminer ? Ça serait tricher ". Et pourtant, lorsque l'on y regarde de plus près, l'Afrique du Sud est déjà qualifiée pour les quarts de finale ! Tout d'abord, pour que la question autour d'une éventuelle élimination des Springboks se pose, il faudrait une égalité à 3 équipes (étant donné que l'Afrique du Sud a battu l'Écosse). Chose tout à fait possible, si l'Écosse bat avec le bonus l'Irlande, qui elle-même prend soit un bonus défensif, soit offensif. Auquel cas, les 3 équipes se retrouveraient à 15 unités. Et c'est à ce moment précis, qu'il faut sortir la calculatrice.

Car selon le règlement de World Rugby, si 3 équipes sont à égalité, le classement se fera en fonction de la meilleure différence de points. À l'heure actuelle, l'Afrique du Sud est à 117, l'Irlande à 122, et l'Écosse à 97. Or, si le XV du Chardon s'impose avec le bonus, en laissant le bonus défensif à l'Irlande, cela signifierait que cette dernière a perdu de 7 points ou moins. Autrement dit, les Irlandais seraient, dans le pire des cas, à 115 de différence de points, et l'Écosse à 104 (dans le meilleur des cas). De ce fait, l'Afrique du Sud serait première. Même problème en cas de succès bonifié de l'Écosse, et de bonus offensif de l'Irlande. Car si le XV du Trèfle ne prend pas le bonus défensif, cela veut dire qu'il s'est incliné de plus de 7 points. Autrement dit, sa différence de points sera forcément inférieure à celle de l'Afrique du Sud.

Pour être plus clair, l'Afrique du Sud aurait pu être éliminée si l'Irlande s'était inclinée de moins de 5 points, là où l'Écosse se serait imposée de plus de 20 points. Un scénario qui, comme vous vous en doutez, est mathématiquement impossible. De ce fait, les Springboks ont, grâce à leur large succès face aux Tonga, assuré leur qualification pour le prochain tour. Reste à savoir désormais qui les accompagnera, et dans quel ordre ! Une chose est certaine, la rencontre de samedi vaudra son pesant de cacahuètes...

Victoire de l'Irlande face à l'Écosse

Irlande Afrique du Sud Écosse

Match nul entre l'Irlande et l'Écosse

Irlande Afrique du Sud Écosse

Victoire non bonifiée de l'Écosse, bonus défensif pour l'Irlande

Irlande Afrique du Sud Écosse

Victoire non bonifiée de l'Écosse, sans bonus pour l'Irlande

Afrique du Sud Écosse Irlande

Victoire bonifiée de l'Écosse, sans bonus pour l'Irlande

Afrique du Sud Écosse Irlande

Victoire bonifiée de l'Écosse, bonus défensif pour l'Irlande

Afrique du Sud (ou Irlande) Irlande (ou Afrique du Sud) Écosse

Victoire bonifiée de l'Écosse, bonus offensif mais pas défensif pour l'Irlande

Afrique du Sud (ou Écosse) Irlande (ou Écosse ou Afrique du Sud) Irlande (ou Écosse)

Victoire bonifiée pour l'Écosse, 2 bonus pour l'Irlande

Irlande Afrique du Sud Écosse

