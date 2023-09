COUPE DU MONDE. Juste avant les phases finales, l’Afrique du Sud retrouve (peut-être) ce qui lui manquait

Pour son dernier match de poule de cette Coupe du Monde, l'Afrique du Sud pourra compter sur le retour de son maître à jouer, Handré Pollard.

Voilà une nouvelle qui devrait ravir les supporters des Springboks. Ce dimanche soir, les champions du Monde en titre affronteront l'équipe des Tonga, pour leur dernier match de cette phase de poule. Une rencontre qui pourrait d'ores et déjà acter (ou presque), la qualification de l'Afrique du Sud pour le tour suivant. Mais avant cela, les coéquipiers de Kolisi devront se défaire des hommes de Pacifique, qui ont posé quelques soucis à l'Écosse la semaine passée.

D'ailleurs, la dernière fois que les deux nations se sont affrontées en Coupe du Monde, l'Afrique du Sud s'était imposée difficilement (30 à 25), lors de l'édition de 2007. Pour éviter un scénario similaire, le sélectionneur des Boks Jacques Nienaber a décidé d'aligner une équipe très solide, mélangeant titulaires en puissance et habituels remplaçants.

Une manière de concerner un maximum de joueurs, tout en laissant au repos certains cadres avant un éventuel quart de finale. Mais au-delà de donner du temps de jeu à certains joueurs, cette rencontre face aux Tonga sera également l'occasion de titulariser pour la première fois dans ce Mondial le maître à jouer de cette équipe : Handré Pollard.

Blessé et initialement forfait pour le Mondial suite à une blessure au mollet, Handré Pollard a finalement pu se remettre sur pied plus vite que prévu. Un retour surprise, qui s'est, malheureusement pour le talonneur, concrétisé par le forfait de Malcom Marx. En effet, le sélectionneur des Boks a décidé de rappeler Pollard pour remplacer numériquement le joueur de 29 ans. De quoi renforcer le poste d'ouvreur, mais surtout le rôle de buteur, qui a fait cruellement défaut à l'Afrique du Sud depuis le début de la compétition.

Très bon dans le jeu courant et dans l'animation, le jeune ouvreur Mannie Libbok a en revanche rencontré quelques problèmes face aux perches. Déjà en difficulté face à l'Écosse lors du premier match, il a connu le même scénario contre l'Irlande, lors du choc de cette poule B. Résultat, Libbok tourne à seulement 37,5% de réussite face aux perches (3/8). Un pourcentage bien trop faible, pour une équipe qui souhaite remporter la Coupe du Monde. D'ailleurs, si Manie Libbok ne fut pas en réussite sur ce point-là, De Klerk et Willemse n'ont pas réussi à faire guère mieux.

VIDÉO. D’une passe au pied à l’aveugle, Manie Libbok régale Arendse et le public de MarseilleAutrement dit, le retour d'Handré pollard, buteur plus que fiable, pourrait être très bénéfique aux Springboks. Mais avant tout, celui-ci devra retrouver du rythme et du temps de jeu, pour espérer disputer un match de phase finale de Coupe du Monde ! Et quoi de mieux que la rencontre face aux Tonga, pour le remettre dans le bain. Accompagné de son ancien coéquipier au MHR Cobus Reinach, le désormais joueur des Leicester Tigers pourra certainement compter sur un pack dominant, afin de le mettre dans les meilleures conditions.

Reste à voir désormais si le mollet de l'ouvreur tiendra le coup, lui qui avait déjà pris part à la préparation des Boks dès le mois d'août. Pour rappel, il y a de fortes chances que l'Afrique du Sud termine deuxième de son groupe, et que, par conséquent, elle soit le potentiel adversaire du XV de France en quart de finale. Sauf que cette fois-ci, et contrairement à la phase de poule, cette dernière pourra compter sur un buteur fiable...

