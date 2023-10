RUGBY. L’Écosse n’a pas peur, c’est ''l’Irlande qui a la pression'' selon Gregor Townsend

Vainqueurs de la Roumanie, les Écossais se dirigent désormais vers un carrefour de leur histoire lors d'un match crucial face à l'Irlande.

Depuis le début du siècle, cette formation écossaise n’a jamais paru aussi forte. Après une large victoire face à la Roumanie (84-0), l’Écosse se dirige vers un match crucial. Le 7 octobre 2023, les hommes de Gregor Townsend vont défier l’Irlande, première nation mondiale, au Stade de France.

Pas dans le match face à l’Afrique du Sud, la nation nord-britannique veut se remobiliser face à un gros. Cinquième meilleure nation mondiale derrière les actuels favoris (France, Irlande, Springboks et All Blacks), le groupe emmené par Jamie Ritchie y croit. Leur qualification en quart de finale se jouera à un match presque parfait pour le XV du chardon.

Une équipe d'Écosse confiante

En conférence de presse, le sélectionneur de la formation écossaise a voulu prendre des pincettes, tout en rassurant ses hommes. Questionné sur l’impact des mésaventures irlandaises en Coupe du monde lors du match à venir, il a répondu ceci :

L’Irlande est en tête du classement mondial et reste sur seize victoires consécutives. Je doute fort que les Irlandais soient troublés aujourd’hui par ce qui a pu se passer lors d’éditions précédentes. Ils sont animés d’une grande confiance en eux liée au jeu qu’ils déploient depuis deux ou trois ans. Et puis ils vont être encore plus en confiance après avoir réussi à s’imposer [contre l’Afrique du Sud].”

En complément, l’ancien international écossais se montre également rassurant envers les siens. Placés dans une poule relevée, les Écossais ont conscience de leur statut d’outsider. Ainsi, le sélectionneur déclare que “c’est l’Irlande qui aura la pression”. Selon des propos rapportés par Rugbyrama, il ajoute même : “Dans le Tournoi, nous avons perdu contre eux, mais en loupant deux ou trois essais qui nous tendaient les bras.”

En effet, l’Écosse avait réalisé un match convaincant face à l’Irlande durant le Tournoi des 6 Nations 2023. Tout du moins, c’est ce que l’on aurait pu dire si l’on ne se souvenait que de la première période. Si les coéquipiers de Stuart Hogg s’en étaient très bien sortis durant 55 minutes à Murrayfield, le reste du match avait été à sens unique.

Embêtés par la blessure de leur talonneur titulaire, puis remplaçant, les Verts avaient dû jouer avec Josh Van der Flier en lanceur à la touche. Sur les 20-25 dernières minutes, les Irlandais inscrivaient deux essais et gagnaient la partie avec 15 points d’avance (7-22).

En France, les hommes en tunique bleu nuit auront sûrement le soutien de tout un stade derrière eux. Fasciné par les Petits Poucets, le public français y verrait également l’occasion d’affronter l’Écosse plutôt que l’Afrique du Sud lors d’un éventuel quart de finale.

Une idée qui rendrait les pronostics moins inquiétants, mais pas forcément plus simples. Depuis le début de l’ère Galthié, les Écossais sont l’une des formations qui résistent le mieux au XV de France (43% de victoire pour l’Écosse en 7 matchs).

