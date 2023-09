RUGBY. COUPE DU MONDE. Mais au fait, pourquoi le chardon est-il l’emblème de l’Écosse ?

L'Écosse est toujours en course pour la qualification en quarts de finale de la Coupe du monde. Mais au fait, pourquoi le chardon est-il l’emblème du XV écossais.

Ces dernières décennies, le chardon porté par l’Écosse a un peu perdu de son piquant. Elle n'a plus remporté le tournoi des Six Nations depuis 1999 et ne parvient pas à franchir le stade des quarts de finale en Coupe du monde. Cette année, l’Écosse a joué de malchance en tombant dans le groupe le plus relevé du mondial, composé des deux meilleures nations que sont l’Irlande et l’Afrique du Sud. Ce samedi soir, le match face à la Roumanie servira d’ultime répétition avant le duel décisif entre le trèfle irlandais et la nation bleu marine, portant le chardon au niveau du cœur.

Merci à Anec'Sport pour cette proposition de décryptage des maillots de la Coupe du monde.

« Qui s’y frotte s’y pique »

Cette fleur est devenue l’emblème de l’Écosse au XIIIe siècle sous le règne d’Alexandre III. D’après la légende, le chardon tapissant les grandes prairies écossaises aurait sauvé les troupes du roi écossais d’une attaque nocturne menée par une armée norvégienne.

Les sources divergent mais la bataille de Largs en 1263 pourrait très probablement être le cadre de ce récit. En plein conflit au sujet des possessions de l’archipel des Hébrides et de l’île de Man, des soldats norvégiens commandés par le roi Haakon IV tentèrent une attaque surprise menée de nuit, éclairés par la simple lueur du clair de lune. RUGBY. Coupe du monde. Mais au fait pourquoi le XV du poireau porte trois plumes d’autruche sur son maillot ?

Retirant leurs chaussures afin d’avancer le plus discrètement possible, l’un des soldats marcha sur un chardon et rompit le silence. Alertés par ces cris de douleurs, les troupes écossaises se réveillèrent à temps pour repousser l’offensive ennemie et conserver leur indépendance.

Le chardon avait sauvé Alexandre III d’une déroute face aux Norvégiens, il fit de cette fleur salvatrice un emblème national. Au XVe siècle, le chardon apparaissait sur les pièces de monnaie écossaises puis, deux siècles plus tard, Jacques VII créait l’ordre du Chardon.

Un ordre de chevalerie constituant la plus haute distinction écossaise. Attribué à des hommes et des femmes ayant œuvré pour la gloire de cette nation, seules vingt personnes peuvent en être simultanément membres.

Des Écossais en marron ?

Au rugby, le chardon était naturellement adopté comme emblème dès les débuts de l’Écosse en 1871. À l’occasion de la première rencontre internationale de l’histoire, les Écossais s’imposaient à domicile sur le score de 1-0 face aux joueurs anglais. Au niveau du cœur, les joueurs locaux portaient un chardon brodé sur un maillot… marron. RUGBY. Coupe du monde. Pourquoi le coq est l’emblème du XV de France ?Une exception. La tenue écossaise se parait de son traditionnel et immuable bleu marine dès le match retour organisé l’année suivante à Londres et depuis, les couleurs du XV écossais n’ont plus changé. Des touches de violet y ont parfois été ajoutées, rappelant la couleur de la fleur du chardon.

Mais à l’occasion de cette Coupe du monde 2023 un autre symbole écossais est cette fois-ci mis à l’honneur : le célèbre tartan. Placé sur le flan des maillots, ce motif à carreaux teinté de vert évoque le traditionnel kilt écossais.