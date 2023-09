RUGBY. Coupe du monde. Mais au fait pourquoi le XV du poireau porte trois plumes d’autruche sur son maillot ?

On les surnomme le XV du poireau ou encore les Dragons, pourtant, les Gallois portent trois plumes d’autruche au niveau du cœur sur leur maillot.

Merci à Anec'Sport pour cette proposition de décryptage des maillots de la Coupe du monde.

Les plumes d’autruche, un emblème royal

Un symbole adopté dès leur premier match international, le 19 février 1881 face à l’Angleterre, conclu par une cinglante défaite 30-0 valant 82-0 si le décompte des points actuel avait été appliqué. Ce jour-là, l’épineuse rose anglaise lacérait les plumes des Gallois. Trois plumes d’autruche devenues un symbole de cette nation depuis qu’elles sont portées comme insigne par le Prince de Galles. Un titre dont hérite le fils ainé du Roi de Grande-Bretagne à partir du XIVe siècle et la conquête du pays de Galles par Édouard 1ᵉʳ . Son arrière-petit-fils Édouard de Woodstock, dit « Le Prince Noir », était le premier à les apposer sur son blason.

D’après la légende, il récupéra ces signes armoriaux en 1346 lors de sa victoire à Crécy face à l’armée française. Fasciné par la bravoure de Jean 1 er dit « L’Aveugle », Roi de Bohême et Comte de Luxembourg décédé sur le champ de bataille après avoir vaillamment tenu son rang malgré sa cécité, le Prince Noir s’empara de son heaume orné de plumes. Trois plumes d’autruche qu’il adopta comme insigne, accompagnées de la devise « Ich dien » (signifiant « Je sers » en allemand) de Jean l’Aveugle.

Le jour de leur premier match international, l’emblème des Princes de Galles était brodé au centre du haut rouge porté par les joueurs gallois. La mention « Ich dien » a depuis cédé sa place aux initiales « WRU » de the Welsh Rugby Union et les trois plumes d’autruches ont été stylisées pour paraître plus modernes. Mais le maillot sur lequel elles sont apposées, lui, reste rouge depuis ses débuts. La couleur du dragon gallois qui, dans les légendes anciennes, incarnait la lutte des Celtes, représentée par cette créature rouge face à l’envahisseur saxon symbolisé par un dragon blanc.

Saint-David et la légende du poireau

Quant à leur seconde tenue, arborant comme souvent une teinte foncée, elle est à l’occasion de cette Coupe du monde 2023 à dominante noir avec quelques détails jaunes au niveau du col et des manches. Une association de couleur rappelant le drapeau de Saint-David composé d’une croix jaune sur fond noir. Cet évêque du VIe siècle, proclamé saint-patron du Pays de Galles, est célébré chaque année le 1ᵉʳ mars, le jour de sa mort, devenue la fête nationale galloise. D’ailleurs, c’est à lui que nous devons ce lien si fort associant cette nation au poireau.

Une légende raconte qu’au cours d’une bataille face aux ennemis venus de Saxe, Saint-David suggéra à l’armée galloise de ramasser des poireaux poussant dans un champ attenant, les fixer à leur casque et ainsi se démarquer des soldats adverses. La stratégie fut une réussite et la victoire galloise était totale. L’histoire, réinterprétée et popularisée par William Shakespeare dans sa pièce Henri V, permit d’ériger ce légume cultivé en abondance au rang de symbole national gallois.

Leur équipe de rugby est ainsi surnommée le XV du Poireau, mais certains viennent les voir jouer déguisés en jonquille. Une coutume prise lorsque que David Lloyd George, un premier ministre anglais du XXe siècle d’origine galloise, jugea que cette fleur printanière était plus esthétique que le légume vert et blanc. La jonquille recevait à son tour le statut d’emblème national et curieux hasard, elle se traduit par ceninhen Bedr en langue galloise, signifiant le « poireau de Pierre ».