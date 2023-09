RUGBY. Coupe du monde. Pourquoi le coq est l’emblème du XV de France ?

Pourquoi le coq est l’emblème du XV de France ? Bonne question hein ! Petite leçon d'histoire à l'occasion de cette coupe du monde en France.

Le gallinacé que portent les rugbymen tricolores au niveau du cœur symbolise la fierté, le courage et la bravoure. Un symbole adopté par la France, repris par la délégation olympique et de nombreuses sélections nationales.



Merci à Anec'Sport pour cette proposition de décryptage des maillots de la Coupe du monde.

De l’animal belliqueux à l’incarnation de la bravoure

Pourtant, le coq n’a pas toujours incarné les vertus qu’on lui accorde. De l’Antiquité jusqu’au Moyen-Âge, il trainait une réputation sulfureuse, associée, en raison de son comportement, à la bêtise et la colère. Les Romains, brossant un portrait peu élogieux de cet animal de basse-cour, l’associèrent satiriquement à leurs ennemis venus de Gaulle, en constatant que dans leur langue latine le mot « Gallus » signifiait à la fois « coq » et « Gaulois ». Un calembour repris gaiement durant le Moyen-Âge par nos voisins britanniques et germaniques, au fil des tensions et conflits ébranlant l’entente si fragile entre les royaumes.



D’un objet de critique, le coq fut tourné en un symbole de gloire par la monarchie française. Louis XIV le faisant entrer au château de Versailles, représenté sur des gravures aux côtés de la fleur de Lys. Puis le gallinacé incarna la bravoure de tout un peuple français, se libérant de l’absolutisme royal durant la Révolution française.



Guère au goût de Napoléon lui préférant l’aigle, le coq devenait finalement un emblème officiel de la France à la suite d’une ordonnance de juillet 1830, imposant la présence du coq au sommet de l’étendard du drapeau tricolore et sur les boutons des officiers de la garde-nationale. Depuis, l’animal de basse-cour, également présent sur le Grand Sceau de la République Française, garde l’imposant portail de l’Élysée, trônant fièrement au sommet, les ailes dépliées et le bec pointant vers le ciel.

Le coq adopté par les rugbymen français

Mais sur les premiers maillots du XV de France, le coq n’y figurait point. À l’occasion de leur premier match officiel disputé en janvier 1906 face à la Nouvelle-Zélande, les joueurs français, de blanc vêtus, arboraient sur leur poitrine deux anneaux bleu et rouge entrelacés. Le logo de l’USFSA (Union des Sociétés Françaises de Sport Athlétique). Une fédération omnisports qui à cette époque régissait, entre autres, la pratique du rugby en France.



Le coq apparut sur le maillot du XV de France en 1912 à l’initiative du capitaine tricolore Marcel Communeau. L’année précédente, après un match face à l’Écosse au terme duquel les rugbymen français signaient leur première victoire, ce troisième ligne suggéra à l’USFSA de broder un coq sur la poitrine des joueurs. La demande fut entendue. Trois ans après les footballeurs tricolores, le XV de France adoptait à son tour le coq, apposé au-dessus des anneaux de l’USFSA. La fédération omnisports disparaissait au lendemain de la Grande Guerre, remplacée par la Fédération Française de Rugby qui conserva le gallinacé.



Sur la poitrine des joueurs, le coq devenait multicolore en 1945, doré durant les années 1970 avant de virer au rouge depuis 2019. Un changement de couleur malgré un maillot qui, depuis un siècle, reste bleu. Toujours accompagné d’un bas blanc et de chaussettes rouges jusqu’en 2003, année voyant l’arrivée d’un short bleu venant rompre avec la tradition. Depuis, les équipementiers successifs s’octroyèrent quelques coquetteries en troquant parfois le célèbre assortiment bleu, blanc, rouge contre un ensemble intégralement bleu, porté par le XV de France à l’occasion des coupes du Monde 2007, 2011 et 2015. La tenue alternative, elle, reste blanche malgré une tentative de passer au rouge en 2015. Porté face à l’Écosse, l’assortiment ne fit guère l’unanimité. Le maillot rouge disparaissait aussitôt.