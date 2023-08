RUGBY. Duel attendu entre le XV de France et l'Écosse : Regards Croisés de la Presse

Ce samedi, la France et l'Écosse se retrouvent à Saint-Étienne, une semaine après un premier test qui a vu le XV du Chardon l'emporter. Les Tricolores sont revanchards.

Ce samedi, la France et l'Ecosse se retrouvent au Stade Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne, une semaine après un premier test qui a vu le XV du Chardon l'emporter. Planet Rugby souligne que ce match a été divisé en deux périodes bien distinctes. Dans la première, les Bleus ont brillé, affichant leur élégance caractéristique et prenant l'avantage 21-3 à la mi-temps. Cependant, la seconde mi-temps a révélé un certain manque de leadership de la part de l'équipe française, laissant place à la complaisance, estime Planet Rugby.



Cette semaine, tous les cadres ou presque sont de retour pour la revanche. Un duel intrigant s'annonce alors que l'Écosse cherchera à prouver que sa victoire précédente n'était pas seulement due au fait que la France avait aligné une équipe remaniée. De l'autre côté, les Bleus sont déterminés à affirmer leur autorité sur leur propre terrain et à marquer leur territoire en prévision de la Coupe du Monde de Rugby. Les deux équipes ont opté pour un banc à 6-2, ce qui laisse penser que le combat sera rude et déterminant pour le gain du match. "Lorsque la France déploie son jeu de puissance, peu d'équipes dans le monde peuvent rivaliser", analyse Planet Rugby.

La bataille des rucks s'annonce cruciale, car l'Écosse ne peut se permettre de laisser les Bleus bénéficier de ballons rapides tout au long du match. Le génie d'Antoine Dupont et l'habileté de Romain Ntamack se font attendre. Selon RugbyDump, "ce duo incommensurable cherchera à ouvrir la défense écossaise et à créer des opportunités pour les 3/4."

La France aborde ce match en position de force. Après une superbe campagne 2022 sous la direction de Fabien Galthié, les Bleus ont toujours répondu présents aux attentes, rappelle sportsmole. Avec le retour de plusieurs de leurs piliers, ils sont plus que jamais déterminés à prendre leur revanche. "Ce n'était pas leur équipe la plus forte, beaucoup de leurs meilleurs joueurs reviendront la semaine prochaine", a déclaré dans la presse britannique l'ouvreur écossais Russell, anticipant déjà un défi différent pour son équipe.

Une équipe française remodelée se dressera face à l'Écosse, promettant une confrontation épique sur le terrain. "L'Écosse n'est jamais une équipe qui recule après un combat et a remporté la moitié de tous les matchs entre les deux équipes depuis 2016, alors attendez-vous à un gros défi de la part de Gregor Townsend", note RugbyDump. Ce sera un véritable test pour les hommes de Galthié à moins d'un mois du coup d'envoi de la coupe du monde.



Il y aura une certaine pression sur les épaules des joueurs, et notamment des leaders comme Dupont, Alldritt, Fickou ou encore Ramos. En effet, ces derniers n'ont plus joué un match international depuis le dernier Tournoi des 6 Nations. Ils pourraient non seulement manquer de rythme, mais aussi de repères collectifs, contrairement aux Écossais qui en sont déjà à leur troisième test de l'été.



Cependant, les Tricolores ne manqueront pas d'envie devant leur public. Certains ont une vraie carte à jouer en vue du Mondial. On pense notamment à Gabin Villière, dont la place n'est pas encore assurée dans le groupe. En deuxième ligne, Cameron Woki a aussi l'occasion de montrer son talent en l'absence de Paul Willemse. Devant, Aldegheri pourra profiter d'être associé à ses coéquipiers en club Marchand et Baille pour montrer qu'il a l'étoffe d'un titulaire. Cela promet de beaux duels dans toutes les lignes et un match aussi passionnant à regarder pour les supporters, qu'intéressant à décortiquer pour l'encadrement la semaine prochaine.