RUGBY. Afrique du Sud/Irlande : 5 points à retenir pour le XV de France en vue des quarts

L'Afrique du Sud et l'Irlande s'affrontaient ce samedi soir au Stade de France dans le cadre de la 3e journée de la Coupe du monde. Un match passionnant pour les Bleus.

Il faudra être réveillé dès l'entame (et après aussi)

Comme on pouvait s'y attendre, ce match entre la première nation mondiale et les champions du monde 2019 a démarré sur un très gros rythme. Les Sud-Africains ont mis beaucoup d'intensité dans les contatcs, que ce soit en attaque comme en défense. La guerre des rucks à fait rage. Et le moindre retard dans les soutiens a été puni par un grattage assorti parfois d'une pénalité. On a vu quelques beaux caramels dans le premier acte avec notamment le cul de de Allende sur Ringrose. Une chose est sûre, les Bleus n'auront pas le droit à un round d'observation quel que soit l'adversaire qu'ils auront en face. Le rythme n'a pas baissé par la suite et les gros plaquages n'ont pas manqué de provoquer des frissons chez les supporters. Pour battre l'une ou l'autre de ces équipes, il faudra tenir pendant 80 minutes et ne rien lâcher.

Un alignement irlandais pas infaillible

Une fois n'est pas coutume, l'alignement irlandais a été particulièrement en difficulté. Le XV du Trèfle a choisi dès l'entame d'aller en touche pour marquer rapidement. Mais le ballon a été perdu. Au total, l'Irlande a gâché cinq touches dans le premier acte tandis que l'Afrique du Sud a été souveraine dans ce domaine. Rónan Kelleher n'a pas été au mieux avec des lancers trop longs ou pas droits comme à la 22e. Si bien qu'à la demi-heure, l'Irlande tournait à 3/8 pour seulement 37.5% de réussite. Ils ont su se reprendre par la suite, mais c'est certainement une faille que les Tricolores pourraient tenter d'exploiter en cas de quart face aux coéquipiers de Sexton.



Si les avants sud-africains ont laissé une grosse impression avec notamment une très grosse mêlée dans le second acte. Les "gros" du Trèfle ont terminé fort notamment en bataillant dans les rucks.

Deux grosses défenses, vous en doutiez ?

Si l'Afrique du Sud a marqué les premiers au pied suite à une pénalité, les deux équipes ont eu des occasions. L'Irlande a été la première à s'approcher de l'en-but sud-africain avant le quart d'heure avec une belle course de Keenan qui a profité de la montée agressive de la défense adverse pour mettre le feu. Un en-avant devant la ligne est venu stopper cette belle action. Dix minutes plus tard, les champions du monde ont eu aussi eu la possibilité de marquer en profitant de la puissance de leurs centres De Allende et Kriel, mais le ballon aussi a été perdu dans la zone rouge face aux défenseurs irlandais.



Les Bleus auront sans doute noté que les champions du monde, qui ont moins de possession dans cette partie, ont concédé plus de pénalités que leurs adversaires. Avant l'heure de jeu, les Boks totalisaient 10 pénalités contre 5 pour les hommes de Farrell. Ils termineront finalement avec X pénalités.

Fickou et Danty auront du boulot

Très en vue lors des deux premiers matchs de l'Irlande, Bundee Aki a encore montré qu'il était dans la forme de sa vie. C'est grâce à son énorme percée plein centre que l'Irlande a marqué le premier essai du match. Outre sa puissance, il a progressé dans ses placements et ses trajectoires pour mettre à mal les défenses. En face, c'est également du très lourd. On a vu par deux fois De Allende faire de gros dégâts, et ce ne sont pas Ringrose et Sexton qui diront le contraire. Avec Kriel, l'Afrique du Sud possède deux centres très solides que Danty et Fickou devront contenir s'ils les affrontent. Ils sont sans doute un peu plus prévisibles dans leurs choix que les Irlandais.

Des équipes qui ne s'affolent pas

C'est la marque des grandes équipes. A l'instar du XV de France, l'Afrique du Sud et l'Irlande ne s'affolent pas peu importe le score et les ratés. Les Irlandais l'ont montré dans le premier acte en restant dans leur match malgré une touche aux abois. Ils ont relevé la tête petit à petit dans ce domaine jusqu'à ce contre de Peter O'Mahony sur une touche sud-africaine dans les 22m. Puis ce sont les Boks qui ont contré malgré la pression irlandaise dans leur camp. Une pression qu'ils ont inversé en investissant immédiatement la partie de terrain du XV du Trèfle. Suite une pénalité lointaine manquée, ils ont hérité d'une mêlée qui s'est transformée en action d'essai pour Kolbe.



Ce match aura finalement été un gros travail de sape de part et d'autre avec de grosses séquences de chaque côté pour faire céder l'adversaire. Et ce sont finalement les Sud-Africains qui ont "craqué" les premiers avec cette énième pénalité concédée devant les perches qui a permis à l'Irlande de sceller la victoire, 8-13.

Bonus : les Boks n'ont pas de buteur

Comme depuis le début de la compétition, les Boks ont laissé des points en route face aux perches. Une transformation et deux pénalités (lointaines) manquées, ça fait beaucoup lors de matchs de ce calibre.