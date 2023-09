Rugby. Coupe du Monde. L'Afrique du Sud innove encore avec 4 demis de mêlée face à la Roumanie

Jacques Nienaber et son staff ont décidé de mettre 4 demis de mêlée face à la Roumanie et de réaliser 14 changements par rapport à l’équipe qui a débuté le match face à l'Ecosse.

Le joueur du MHR Cobus Reinach débutera la rencontre au poste du numéro 9, il formera la charnière avec Damian Willemse. Il est le seul joueur titulaire face à l’Ecosse à être reconduit pour ce match face aux Roumains.

Le demi de mêlée des Sharks Grant Williams évoluera à l’aile, lui qui s’est montré particulièrement dynamique lors de sa rentrée face à l’Ecosse.

Jacques Nienaber a décidé d’ajouter Faf de Klerk et Jaden Hendrikse sur le banc des remplaçants, un choix particulier que le sélectionneur justifie par la polyvalence de ses joueurs :

‘’Grant (Williams) a déjà joué au rugby à l’aile quand il était à l’école, il a joué à ce poste avant, nous sommes impatients de lui donner cette opportunité de démarrer et de lui donner de l’expérience au niveau international dans cette position’’

‘’Faf (de Klerk) est aussi un de nos demi d’ouverture dans notre squad, pareil, ce sera bénéfique pour lui d’avoir du temps de jeu sur ce poste’’

Après un banc à 7 avants, les Sud-Africains continuent d’innover avec cette composition avec 4 demis de mêlée.

Parmi ces 14 changements, on peut noter le retour de l’ancien toulonnais Duane Vermeulen en numéro 8 et le capitanat du talonneur Bongi Mbonambi. Le joueur des Sharks va retrouver sa place de titulaire, d’autant plus que Malcolm Marx vient d’être forfait pour le mondial à cause d’une blessure aux ligaments du genou.