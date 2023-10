COUPE DU MONDE. Retour de Pollard avec les Springboks, une arme fatale face aux Bleus ?

Vraisemblablement, l'Afrique du Sud et l'équipe de France devraient croiser le fer en quart de finale de cette Coupe du monde 2023. Handré Pollard devrait de ce fait être titulaire !

Un retour déjà gagnant ?

C'était la plus grosse absence de la liste de Jacques Nienaber, le maître à jouer Handré Pollard ! Blessé avec son club des Leicester Tigers la saison dernière, le champion du monde 2019 avait donc vu sa Coupe du monde remis en question ! Au pays, cette nouvelle avait sonné comme un véritable ouragan, étant donné l'importance capitale de ce joueur dans le système de jeu des Springboks.

Sa capacité à poser le jeu, à occuper le terrain de manière constante et efficace et également à scorer chaque occasion de marque en avait fait un des meilleurs au monde. Bien que son habileté à attaquer la ligne comme le font Libbok ou encore Willemse avait été remis en cause, le sélectionneur lui accordait toujours sa confiance.

Tout compte fait, le retour du demi d'ouverture a donc été programmé face au Tonga, juste avant un quart de finale éventuel face à la France. Une bonne reprise pour Pollard, qui a su être influent dans le jeu, et a surtout rassuré tous les supporters, inquiets de savoir si son jeu au pied était toujours aussi fidèle. Hier soir, ce dernier a donc inscrit huit points, synonyme de quatre transformations réussies, avec un 100% face aux perches. Discret dans le jeu courant, l'ancien du MHR a pourtant réussi à bien utiliser son premier centre surpuissant, Handré Esterhuizen, qui a fini la rencontre avec le plus de mètre parcouru, ballon en main.

Le plus français des Sud-africains ?

Évidemment, car on parle des "Français" dans l'équipe d'Afrique du Sud, bons nombres de joueurs nous viennent en tête. Kolbe, Reinach, Fourie, Etzebeth, Koch... mais également Handré Pollard, qui a connu le Top 14 plusieurs saisons. En effet, le joueur de 29 ans est resté trois saisons à Montpellier, de 2019 à 2022, à la suite de la Coupe du monde au Japon, qu'il avait remportée brillamment. Par ailleurs, il avait aussi fini meilleur réalisateur de la compétition, avec 69 points inscrits, dont 22 en finale...

Pendant ces trois années montpelliéraines, le demi d'ouverture avait fait la sensation en possédant le plus gros salaire du Top 14, ce qui avait donc emmené énormément de lumière sur lui, très tôt après son arrivée. En trois ans, Pollard n'a finalement joué que 29 matchs, mais a tout de même gagné le challenge européen en 2021 et le Bouclier de Brennus en 2022 ! Souvent blessé et devancé par un certain Louis Carbonnel, le Sud-Africain semble retrouvé désormais des couleurs en Angleterre, où il fait le bonheur des Tigers.

Cependant, bien que son aventure en France n'ait pas été des plus réussies, il reste un joueur expérimenté qui connaît les joueurs français. Si Manie Libbok a enchaîné les titularisations depuis le dernier Rugby Championship, son irrégularité face aux perches pourra lui coûter la place de titulaire, pour les matchs les plus importants de sa carrière. En plus de cela, ce dernier n'a joué qu'une seule fois contre la France, en décembre dernier, et n'a grappillé que 5 petites minutes. En revanche, sa fougue et son talent offensif pourraient être utilisés en qualité d'impact player, ce qui serait un vrai contraste avec le style de jeu de Pollard, très sud-africain.