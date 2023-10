Rugby. Coupe du Monde. Qui est Ben Healy ? Ce 10 Irlandais qui joue pour l’équipe d’Ecosse

Titulaire face à la Roumanie avec le XV du chardon, Ben Healy a marqué 27 points des 84 points de son équipe pour son premier match en tant que titulaire.

A 24 ans, le demi d’ouverture a connu sa troisième sélection avec l’équipe d’Ecosse face à la Roumanie, après avoir été remplaçant lors du dernier Tournoi des 6 nations face à l’Italie, puis titulaire lors d’un match amical face aux coéquipiers d’Ange Capuozzo.

Un parcours international particulier pour le natif de Tipperary, en Irlande.

Du haut de ses 1m91, l’ouvreur a évolué dans la province du Munster, des équipes jeunes jusqu’à ses débuts en professionnel face à Édimbourg.

Ses performances et surtout son jeu au pied lui permettent de disputer le Tournoi des 6 Nations des moins de 20 ans avec l’Irlande en 2019. Il réalise le Grand Chelem avec le XV du Trèfle, même s’il occupe le rôle de doublure derrière le joueur du Leinster : Harry Byrne.

Un poste de remplaçant qui le poursuit avec son club du Munster, où il doit faire face à la concurrence de Joe Carbery et de Jack Crowley.

Après avoir découvert qu’il était éligible pour la sélection écossaise via la famille de sa mère, le sélectionneur Gregor Townsend le sollicite pour venir jouer en Ecosse, où il aura plus de chances de jouer en équipe nationale qu’en Irlande (face à la concurrence de Jonathan Sexton, Jack Crowley, Harry et Ross Byrne).

Une opportunité que saisit le joueur du Munster qui signe un contrat de 2 ans avec le club d’Édimbourg à partir de la saison 2023-2024.

Une décision qui est immédiatement suivie par sa sélection pour le Tournoi des 6 Nations avec le XV du Chardon, suite au forfait d’Adam Hastings.

Même s’il reste loin derrière Finn Russell et Blair Kinghorn dans la hiérarchie des numéros 10 écossais et qu’il ne sera sûrement pas dans le groupe face l’Irlande. Nul doute que Ben Healy aura un drôle de sentiment lors de la dernière rencontre de la poule entre deux nations pour lesquelles il aura joué.