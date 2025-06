OFFICIEL. Le carton orange débarque : un (petit) séisme arbitral en TOP 14 et en PRO D2

Révolution en Top 14 et en PRO D2 : à partir de 2025, une nouvelle couleur fait son apparition sur les terrains. Le carton orange est là, et il va changer la donne.

C’est désormais officiel : à partir de la saison 2025/2026, le carton rouge de 20 minutes sera appliqué en Top 14 et Pro D2. Une mesure entérinée par World Rugby, et désormais validée par la LNR. À noter qu’un carton orange viendra symboliser cette nouvelle sanction hybride.

Une exclusion pas rédhibitoire

Concrètement, un joueur sanctionné d’un carton orange sera définitivement exclu du terrain. En revanche, son équipe pourra réintégrer un joueur après 20 minutes d’infériorité numérique.

Une manière de limiter l’impact disproportionné de certaines décisions arbitrales, tout en conservant une forme de justice immédiate.

Ce carton orange ne sera ni un simple avertissement, ni une alternative au carton jaune. Il sera bien prononcé par l’arbitre central pour des fautes jugées graves. Le joueur sortira définitivement, mais son équipe ne jouera pas à 14 jusqu’à la fin, comme c’était le cas jusqu’ici avec le rouge “classique”.

Une révolution dans la gestion des matchs ?

Côté procédure, rien ne change sur le plan disciplinaire : le joueur visé passera toujours devant la Commission de discipline, comme pour un carton rouge classique.

Ce changement est donc uniquement technique et temporel, pas juridique.

Cette évolution va forcément faire parler : soulagement pour les entraîneurs, prudence chez les puristes, et sans doute quelques débats dans les tribunes. Mais c’est une nouvelle étape dans l’adaptation du rugby pro à un public plus large et à des décisions arbitrales mieux comprises.