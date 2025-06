AMATEUR. 'Tyrosse c’était (déjà) le Graal pour moi' : qui est ce 10 au pied d'or qui va découvrir la ProD2 ?

À pas encore 21 ans, Iban Laclau sort d'un exercice à 361 points avec Tyrosse (Fédérale 1) son club formateur. Portrait d'un garçon mature et talentueux, qui va découvrir la ProD2.

C’est le lot de tous les bons clubs formateurs. A chaque fin d’exercice, les voici confrontés à la fuite de leurs plus grands talents, naturellement happés par l’appel des écuries des échelons supérieurs.

Pêle-mêle, cet été, le prometteur arrière de Colomiers Ugo Pacome prendra donc la direction de La Rochelle, Gabin Lorre (ASBH) celle du LOU, les Massicois Valentin Hutteau et Alfred Mouandjo celle de l’UBB et du CO, quand "l’anaïa" de Max et Tom Spring, Sam (Nafarroa) devrait rejoindre le Biarritz Olympique en ProD2.

Et du côté de Tyrosse ? Le récent champion de France de Fédérale 1 va lui aussi perdre ses 2 plus grands talents, avec les départs de Cyriac Guilly et d’Iban Laclau.

Laclau, l’appel de la ProD2

Ce dernier s’est, pour ainsi dire, bâti une sacrée réputation cette saison dans le microcosme de l’élite du rugby amateur, et plus particulièrement de la Fédérale 1. Il faut dire qu’avec 361 points marqués et un vrai cap de passé, Iban Laclau a survolé la 5ᵉ division française avec la légèreté qui semble se dégager de ce grand blond (1m90 pour 90kg) à l’accent reconnaissable.

C'est dingue ! Je n'aurais jamais imaginé quitter mon club formateur sur un titre de champion de France pour rejoindre la ProD2 en début de saison. Mais c'est aussi la suite logique que de partir de Mont-de-Marsan et j'ai hâte d'enfin pouvoir rejoindre ce club ambitieux.

Brillant, inspirant, le pied d’or de Tyrosse a d’ailleurs rapidement attiré les regards des clubs professionnels voisins. Courtisé très tôt dans la saison par des clubs de Top 14, il rejoindra finalement la ProD2 et Mont-de-Marsan via un contrat Espoirs jusqu’en 2027. Histoire de "ne pas griller les étapes et de me confirmer que j'ai déjà le niveau ProD2, avant peut-être d'aller voir plus haut, si j'en ai le potentiel, un jour."

Dans les Landes, d’autres clubs avaient manifesté leur attention pour le prodige de 20 ans, demi d’ouverture de son état à la vista évidente et au coup de botte de plus de 55 mètres. Comme le voisin de Dax - terre où il a déjà remporté 2 fois le concours du drop de l’Adour - mais c’est finalement 40 minutes plus loin dans les terres et en jaune et noir qu’il fera ses premiers pas dans l’antichambre du Top 14, après plus d'un an de contacts avec le club.

"Tyrosse me suffisait, c'était mon rêve"

Laclau ? C’est donc un compétiteur dans l’âme, pur produit de la formation de Tyrosse et qui n’a d’ailleurs jamais rien connu d’autre que le stade de la Fougère, son jardin depuis petit. Il faut dire que son paternel a été le président du club centenaire et qu’Iban, comme son frère Yon, a donc grandi entre la pelouse et le club-house des Rouge et Bleu.

J’ai joué au rugby pour prendre du plaisir avec mes potes à Tyrosse, tout simplement. Je n'ambitionnais trop rien même si le rugby pro était mon rêve, car je savais que j'avais de moins en moins de chance d’être appelé en restant à Tyrosse, en Fédérale 1, en séniors. (...) Mais aujourd'hui, je pense arriver prêt et avoir fait les efforts nécessaires pour répondre à la rigueur et l'exigence du monde pro. J'ai soif d’apprendre.

Garçon éloquent (il était d'ailleurs commercial pour une boîte d’équipement de restauration jusqu'ici) malgré son jeune âge, Laclau a donc su distiller les bons mots et assurer ballon en main (ou au bout du pied) pour assumer le statut nouveau statut dans la fin de saison de l’UST. Celui de futur pensionnaire d’un club professionnel.

Auteur de 19 points de moyenne par match durant les 6 rencontres de phase finale, dont 23 lors du match pour le titre face à Drancy, on peut dire qu’il a justifié son futur changement de dimension. Que ce soit par sa botte imperturbable ces dernières semaines, son alternance dans le jeu, ses prises d’initiatives gagnantes et son leadership, le sympathique ouvreur a donc assuré, tout simplement.

Histoire de partir de son club de toujours sur un titre, avant d’aller fouetter du ballon BeRugby en ProD2. Sans faire de plan sur la comète mais tout en ayant certainement en tête les réussites récentes des Antoine Aucagne ou Ugo Seunes, qui, à son poste, ont plutôt bien vécu la découverte de la ProD2 ces dernières années…