VIDÉO. AMATEUR. Comment surprendre toute l’équipe adverse sur un renvoi ? Tuto avec ce futur joueur de ProD2

Futur joueur de Mont-de-Marsan, Iban Laclau se l'est joué à la Richie Mo’unga et a fait marquer Tyrosse 9 secondes après le renvoi, en demi-finale de Fédérale 1.

Amis amateurs, concédez qu’on a tous rêvé dans notre petite carrière amateur de réussir un jour à réaliser les mêmes gestes que nos stars préférées. Les mêmes chisteras que Juan Martin Hernandez, les mêmes crochets que Cheslin Kolbe, les mêmes offloads que Sonny Bill Williams, inspirations qu’Antoine Dupont et on en passe.

Certains s’y sont d’ailleurs pas mal essayé en match, le plus souvent avec moins de réussite que leurs illustres aînés, même si l’on est parfois surpris de la qualité de certains gestes que l’on peut apercevoir sur les terrains de Fédérale, voire de Régionale.

Un jeune ouvreur de Tyrosse...

Le week-end dernier, au plus haut niveau amateur lors de la demi-finale de Fédérale 1 entre Tyrosse et La Seyne, le demi d’ouverture landais Iban Laclau a lui tenté quelque chose que seul Richie Mo’unga avait déjà réussi à faire chez les pros, de mémoire d’observateur : taper un renvoi court et rasant et le récupérer lui-même.

Et confirmation que le numéro 10 de 20 ans (que Mont-de-Marsan est d’ores et déjà venu chercher pour évoluer en ProD2 la saison prochaine) est sacrément inspiré, car il a réussi son geste. Alors que les Varois venaient d’inscrire le premier essai de cette demie sur ballon porté, Laclau profitait de l’inattention et le mauvais positionnement des Seynois pour surprendre tout le monde et taper un renvoi qui faisait tout juste 10 mètres.

Face à l’attentisme des défenseurs adverses sur le coup, ce pur produit de la formation de Tyrosse avait même le temps de ramasser la gonfle et de distiller une passe sautée lumineuse, qui mettait son ailier sur orbite. Lequel n’avait plus qu’à sprinter et aller marquer, 9 secondes après le renvoi.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par US TYROSSE RUGBY CÔTE SUD (@ustyrosserugby)

Résultat, les Landais n’auront été menés qu’une seule minute dans ce match, avant de repasser devant dans la foulée et de ne plus jamais relâcher leur étreinte. Score final 26 à 18, dont 16 points pour Iban Laclau, justement, qui confortait donc son statut de meilleur réalisateur de Fédérale 1 avec 338 points marqués.

Dimanche, tout le peuple landais comptera à nouveau sur son prodige blond pour aller chercher le titre en finale face à Drancy. Histoire de terminer son aventure à Tyrosse de la plus belle des manières…