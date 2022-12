VIDÉO. Qui se souvient de cette action de génie de Mo'unga sur son propre renvoi ?

SUPER RUGBY. Barrett vs Mo'unga : une finale de feu pour la place de 10 chez les BlacksOn ne présente désormais plus Richie Mo'unga. Demi d'ouverture des All Blacks, ce joueur pétri de talent est le seul à avoir réussi à faire de l'ombre à l'autre 10 des hommes en noir, Beauden Barrett. Si bien que ce dernier a souvent été replacé à l'arrière, afin que les deux puissent être alignés en même temps. C'est dire ! Et alors que Mo'unga a annoncé ce lundi qu'il rejoindrait le championnat japonais après la Coupe du Monde 2023, nous avons décidé de vous faire revivre une action mythique du natif de Christchurch, sous le maillot des Crusaders. Un renvoi pour lui même tapé à la perfection, que celui-ci a réussi à récupérer grâce à une superbe glissade, avant de percer le rideau adverse sur près de 30 mètres ! Une action lunaire, qui prouve tout le génie de Richie Mo'unga.

🇳🇿 With Richie Mo'unga set to depart New Zealand in 2024, just a reminder of one of his most memorable moments.



This superb piece of skill sums up his ingenuity, quick-thinking and leadership. 👏pic.twitter.com/t8pTZUMYSL