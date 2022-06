SUPER RUGBY. Barrett vs Mo'unga : une finale de feu pour la place de 10 chez les Blacks

Samedi, en finale du Super Rugby, Beauden Barrett et Richie Mo'unga seront opposés. Ils devront faire gagner leur équipe, mais aussi glaner leur place en noir.

C'est le duel que tout le monde attend. De leur Nouvelle-Zélande chérie à l'Europe, en passant par la voisine Australie et les futurs adversaires sud-africains, tous les observateurs n'auront d'yeux que pour l'Eden Park d'Auckland ce samedi matin. La raison ? C'est qu'au-delà de la finale rêvée en Super Rugby, grande première depuis 2003, cet affrontement entre les Blues et les Crusaders va surtout permettre de voir s'affronter ceux qui sont considérés comme les 2 meilleurs ouvreurs de la planète, lors d'un match couperet. Ceux qui se battent, aussi, pour faire du numéro 10 des Blacks le leur. Il fut un temps pas si lointain où la majorité arguait que Richie Mo'unga, plus jeune de 3 ans que Beauden Barrett, avait définitivement pris le dessus sur son aîné, et qu'on y reviendrait plus. Oui mais voilà, on n'enterre pas le meilleur joueur du monde 2016 et 2017 comme ça et, revenu du Japon lors de la dernière intersaison, "Beaudy" a (re)mis tout le monde d'accord cette année.

