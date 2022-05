ALL BLACKS. Comment Beauden Barrett est-il revenu à son meilleur niveau pour ses 31 ans ?

Pointé du doigt, parti au Japon puis gravement commotionné, Barrett a vécu 3 ans difficiles. Mais cette année, le BOSS est de retour. Happy Birthday "Baz".

Tel Julien Tanti à une époque, le phénix renaît de ses cendres. "Ayo les fratés, j'ai laissé Mo'unga dans le rétro", pourrait-il lancer en itw ! Vous l'avez ? Non, Beauden Barrett n'a rien d'une "star" marseillaise. Ni l'accent, ni l'excès, ni l'égo, lui, l'enfant de New Plymouth. Mais en ce vendredi jour de Super Rugby, il fête ses 31 ans. Oui, déjà. Alors il nous pardonnera bien la mise en avant...

Car au-delà de la symbolique du jour, c'est sa capacité à revenir des méandres comme si de rien n'était qui ne peut être ignorée. Rappellons que depuis le début d'année 2019, une assertion fait foi en Nouvelle-Zélande mais surtout ailleurs : celle qui veut que "Baz" soit sur le déclin. Il est vrai que les coups d'éclats sporadiques mis de côté, ses détracteurs avaient quelques arguments pour affirmer cela. D'abord celui du but, évidemment, qui n'a jamais été sa marque de fabrique mais qui, à l'aube d'une coupe du monde, avait justifié le choix de Steve Hansen de décaler son accélérateur de jeu à l'arrière en 2019. Là, la prise du numéro 10 par Mo'unga et ses 12 mois du feu de Dieu entre les étés 2020 et 2021 appuyaient la tendance, c'est un fait.

D'autant que, de part ses choix, l'homme aux 39 essais chez les Blacks reconnaissait qu'il avait besoin de se relancer. D'abord une signature chez les Auckland Blues pour la campagne 2020, relativement décevante et en manque de continuité. Il y eut bien des coups d'éclats dont lui seul a le secret, mais quitter sa franchise de toujours pour débarquer en tant que héros sur l'île du Nord demanda un naturel temps d'adaptation. Qu'on ne laisse pas aux joueurs de sa trempe. Résultat ? Il activa sa clause permettant une année sabbatique et pris la direction du Japon, histoire de s'aérer l'esprit, de s'éloigner de la pression néo-zélandaise et de retrouver le plaisir du jeu. Sans surprise, le centurion All Black (101 capes) termina champion et meilleur joueur de la Top League, avec 173 points et 8 essais inscrits en 10 matchs. Et voilà que sur le pays du long blanc, on se demandait finalement si l'aventure nipponne n'était pas celle qu'il fallait à Barrett.

La réponse fut claire : c'était un grand OUI. Rappelé pour le Rugby Championship dans la foulée, "Baz" ne le débute pas en tant que titulaire mais nous gratifie d'actions sensationnelles. Qui n'a plus en tête son déboulé puis sa chistera de 15 mètres dans la défense argentine l'an dernier ? Ou encore, en suivant, sa percée plein axe face au Boks enchaînée d'un nouvel offload d'une main, qui débouchait sur un essai d'Ardie Savea ? Mo'unga, resté auprès de sa femme qui venait d'accoucher, lui laissait donc un boulevard que tout le monde pensait qu'il prendrait à 90, comme sur le périph'. La tournée d'automne devait être à lui et il devait la survoler comme il l'a toujours fait. D'ailleurs, elle commençait par un essai en sortie de banc face aux USA puis, un doublé et une performance XXL à Cardiff pour sa 100ème sélection. Et puis à nouveau patatra : une énorme commotion au bout de 20 minutes de jeu en Irlande, de vraies séquelles et une carrière mise en suspend.

J'ai pensé que ça pouvait être la fin de ma carrière. Quand tu te sens vaseux 99 % de la journée, que tu essayes plusieurs pistes pour aller mieux, mais que rien ne marche, tu envisages le pire. Et puis tu entends parler de coéquipiers qui doivent mettre fin à leur carrière à cause de commotions, c'est de plus en plus fréquent. Je me suis dit que c'était mon tour. - Beauden Barrett pour l'Equipe

Bon an, mal an, après 4 mois de repos, "Beaudy" fit son retour sur les prés. Toujours avec la même facilité, toujours avec la même fragilité. Treize points dont un essai en 40 minutes face aux Highlanders, puis un nouveau choc à la tête. Mais pas de commotion avérée cette fois-ci, et donc une reprise rapide. Mentalement très importante pour lui. Car depuis, les mauvais coups le laissant tranquille - on touche du bois - Barrett enchaîne comme on ne l'avait plus vu dérouler depuis 2018. D'abord exceptionnel dans ses interventions face aux Chiefs, puis décisif et inspiré sur la pelouse des Crusaders ou encore auteur d'un essai fantastique face aux Reds voilà 15 jours, l'homme aux 1288 points en Super Rugby fait a nouveau l'unanimité. Grand artisan de la saison presque parfaite réalisée par les Blues, Barrett magnifie le jeu de la ligne de 3/4 la plus alléchante du pays et, sait aussi se la jouer "mister clutch" (comprenez "pragmatique").

À ce titre, sa performance face aux Brumbies la semaine dernière fut une véritable masterclass. Insaisissable ballon en main malgré la rigueur défensive des Australiens (1 essai, encore un, 6 défenseurs battus et 105m parcourus !), Baz crucifia les hommes de Canberra d'un drop salvateur à la 80ème minute de jeu, pour une victoire 19 à 21. Si bien que la si pointilleuse Nouvelle-Zélande revient peu à peu sur ses dires, et que beaucoup l'annoncent comme de retour à son meilleur niveau à grands coups de "the BOSS is back". Un niveau qui lui permis de décrocher, on le rappelle, 2 titres de meilleurs joueur du monde en 2016 et 2017. Vraiment ? Qu'à cela ne tienne, la certitude est que les grands talents ne meurent jamais...

