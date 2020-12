Beauden Barrett régale déjà pour son premier match au Japon [VIDÉO]

Lors de son premier match avec les Suntory Sungoliath, le premier des frères Barrett s'est illustré quelques minutes seulement après son entrée en jeu.

En ce week-end du traditionnel Boxing Day, certaines formations ont repris leurs joutes un peu plus tôt que les autres, à l'image de celles du football anglais. Au Japon également, où ce samedi sonnait comme le premier match amical de la saison du côté de la Top League et des Suntory Sungoliath. L'occasion pour le club basé à Fuchu de profiter des premiers pas de sa recrue vedette Beauden Barrett sous ses nouvelles couleurs, comme un cadeau de Noël juste après l'heure.

Car pour sa première, "Beaudy" était sur le banc. Entré à la pause face aux Toshiba Brave Lupus alors que ses partenaires menaient déjà assez largement, il leur a permis d'accroître leur avance quelques minutes seulement après son entrée en jeu, d'un tour de passe-passe dont il a le secret. Sur un renversement proche de la ligne médiane, le meilleur joueur du monde 2016 et 2017 se servait de l'appel de ses partenaires pour feinter la croiser et franchir le premier rideau sur 30 mètres avec une facilité incroyable. Altruiste, il fixait le dernier défenseur pour offrir l'essai à son demi de mêlée, avant que celui-ci, repris, ne lui remette d'une passe en cloche. Toujours aussi à l'aise, Barrett n'avait plus qu'à trottiner jusque sous les perches pour inscrire sa première banderille au pays du soleil levant. Le tout avec un grand sourire, bien sûr.

Pour couronner le tout, "Baz" transformait évidemment lui-même son essai et permettait aux Sungoliath de s'imposer 14 à 49 sur la pelouse de leur rival local. Certainement le premier d'une longue série durant son année à sept chiffres dans l'agglomération de Tokyo. Cette année, au Japon, le père Noël est néo-zélandais !