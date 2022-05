VIDÉO. RUGBY. 🤯 Vous n'avez jamais vu un coup d'envoi comme celui de Beauden Barrett

Le Super Rugby, c'est LA compétition des innovations et des inspirations. Les équipes font parler leur imagination pour toujours faire lever les amateurs de rugby de leurs sièges. Et ce week-end, pour la rencontre à l'Eden Park d'Auckland entre les Blues et les Reds du Queensland d'Australie, Beauden Barrett et son coéquipier Stephen Perofeta ont fait un renvoi d'un nouveau genre, qui a surpris l'équipe adverse.

Never seen a restart quite like this before. Very effective by Stephen Perofeta and Beauden Barrett #BLUvRED #SuperRugbyPacific pic.twitter.com/JdibpxUcNk