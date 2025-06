Décryptage. Damian McKenzie, la menace all black dont le XV de France devra à tout prix se méfier

Face à un XV de France privé de certains de ses titulaires habituels, les All Blacks vont pouvoir compter sur leur prodige des Chiefs : Damian McKenzie.

L’assassin souriant, c’est le surnom de Damian McKenzie en Nouvelle-Zélande. Une appellation qu’il doit à son rituel avant de tirer des pénalités ou des transformations, avec un grand sourire qui apparaît sur son visage, tandis qu’il se concentre pour visualiser la trajectoire de son jeu au pied à venir.

Si la précision face au but du joueur des Chiefs n’est plus à prouver, le All Black a toujours eu du mal à s’imposer au sein de son équipe nationale. Malgré son jeu d’attaque spectaculaire, rythmé par la vitesse de ses prises de balles et ses folies techniques, il a souvent occupé le rôle de remplaçant avec son équipe nationale.

Un statut d’impact player qui s’explique par sa polyvalence (ouvreur et arrière), sa faculté à faire basculer des rencontres grâce à son style de jeu très offensif, mais surtout par la concurrence à ce poste. D’abord barré par Beauden Barrett, élu meilleur joueur du monde en 2016 et 2017, puis par le leader des Crusaders Richie Mo’unga, Damian McKenzie semble désormais être à son apogée.

Une excellente forme qui coïncide avec les bons résultats des Chiefs, qualifiés pour la finale de Super Rugby face à leurs rivaux de Christchurch : les Crusaders. Un match qui sera à coup sûr analysé par Fabien Galthié et son staff avant la tournée du XV de France au pays du long nuage blanc. Une chose est sûre, les Bleus devront se méfier du meneur de Waikato, encore étincelant lors de la demi-finale remportée contre les Brumbies.

Un repositionnement gagnant en 10

C’est au poste de demi d’ouverture que Damian McKenzie a été formé au rugby. C’est également avec le numéro 10 dans le dos qu’il réalise ses premiers pas et se révèle avec la province de Waikato dans le championnat néo-zélandais. Pourtant, lors de ses deux premières saisons de Super Rugby avec les Chiefs, il bascule à l’arrière, laissant le poste d’ouvreur à Aaron Cruden et occasionnellement à son frère, Marty McKenzie.

Durant cette deuxième année, « DMac » se révèle aux yeux du grand public, terminant deuxième marqueur du championnat derrière Israël Folau et deuxième meilleur réalisateur derrière un certain… Beauden Barrett.

Le All Black a ensuite alterné entre le poste de numéro 10 et numéro 15 en sélection et avec sa franchise. Mais c’est définitivement en tant que demi d’ouverture qu’il semble en pleine possession de ses moyens. En tant que chef d’orchestre, il a l’occasion de bien plus peser sur les défenses, mais surtout, de toucher plus de ballons pour attaquer la ligne et de se servir de sa vitesse pour créer des décalages.

Cette saison, il a été élu homme du match à de multiples reprises, lui qui a réussi à mener son équipe jusqu’en finale, après une performance quasiment parfaite en demi-finale, à domicile contre les Brumbies. Entre sa complémentarité avec l’arrière Shaun Stevenson, plus à l’aise dans le jeu aérien, mais avec un moins bon jeu au pied, le staff de Clayton McMillan a trouvé la meilleure formule pour mettre en valeur son maître à jouer.

Reste à savoir si Damian McKenzie arrivera à remporter le titre final face aux coéquipiers de Will Jordan, sans oublier que la dernière victoire finale des Chiefs en Super Rugby remonte à 2013. L’équipe championne était alors composée de Brodie Retallick, Sonny Bill Williams, Liam Messam, Tim Nanai-Williams, Bundee Aki ou encore Ben Tameifuna.

Pour revenir sur le style de jeu de Damian McKenzie, il est toujours capable de fulgurances et de créer des espaces à la moindre de ses prises de balles avec une aisance déconcertante. Mais il a également progressé au niveau du jeu au pied dans les phases de jeu courant.

Avec plus de longueur, il alterne désormais beaucoup plus entre les phases d’occupation (la recherche de 50-22, le ping-pong rugby, les chandelles) et les attaques à la main. Cette maitrise à travers la gestion des temps forts et des temps faibles a longtemps été un point qui lui a été reproché en équipe nationale. Un défaut que semble avoir totalement gommé le joueur de Waikato avant la venue du XV de France.

Un ouvreur multitâche

Difficile d’évoquer « DMac » sans parler de ses qualités offensives. Sa faculté à franchir et à attaquer les intervalles en débordant ses adversaires le rendent particulièrement dangereux dès sa prise de balle. Sans oublier sa capacité à passer les bras derrière le premier rideau défensif pour servir ses coéquipiers lancés dans des brèches s’ouvrant devant eux.

Une qualité crainte par ses opposants qui se concentrent sur lui pour ne pas être débordé, laissant plus d’espaces à des joueurs rapides comme Emoni Narawa, Quinn Tupaea, Leroy Carter ou Josh Jacombs, auteur d’un essai suite à une passe décisive de son ouvreur face aux Brumbies.

Même si ce n’est pas sa qualité première, le All Black a aussi amélioré son jeu défensif, se servant de sa vitesse pour compenser son gabarit plus léger que la plupart de ses adversaires. Lors du dernier match contre la franchise de Stephen Larkham, Damian McKenzie a réalisé un véritable exploit, en empêchant le Wallaby Tom Wright d’inscrire un essai qui aurait pu relancer les Australiens dans cette rencontre.

HOW 😱 D-Mac comes up clutch to deny Tom Wright!



↳ Super Rugby Pacific. Every Match. Live & On Demand.#StanSportAU #SuperRugbyPacific pic.twitter.com/NOillACCPF — Stan Sport Rugby (@StanSportRugby) June 14, 2025

L’ouvreur prodige des Chiefs est dans une forme exceptionnelle, même s’il réalise toujours parfois quelques erreurs défensives, comme sur l’essai concédé face à l’ailier Corey Toole. Cependant, il est fort probable qu’il soit aligné face à une équipe de France remaniée en l’absence de certains cadres retenus par le TOP 14. Les Bleus devront donc rapidement trouver des réflexes défensifs communs face à des menaces comme Damian McKenzie, qui compte bien s’imposer en tant que titulaire dans l’optique de la Coupe du monde 2027 en Australie.