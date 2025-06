PRO D2. Sauvé, mais pénalisé : Biarritz évite (encore) le naufrage mais la suite sera musclée

Biarritz sauve sa place en Pro D2, mais commencera la saison 2025-2026 avec un handicap de –3 points. Un maintien sous conditions.

Appel validé, rétrogradation annulée

Le Biarritz Olympique a finalement obtenu gain de cause en appel : il jouera bien en Pro D2 la saison prochaine, après sa rétrogradation prononcée en Nationale pour raisons financières il y a quelques semaines. Une belle victoire sur le plan administratif pour le club basque.

La commission d’appel de la FFR a rendu son verdict ce 19 juin : le BO sauve sa tête, et ne descend pas en Nationale. Seul bémol : une pénalité de trois points sera appliquée au classement du championnat 2025–2026. Le club accepte la mesure et reconnaît ses manquements.

Finances sous surveillance

Cette décision sanctionne des irrégularités financières, mais met aussi en lumière l’effort fourni. Le BO a dû réunir près de 750 000 € pour boucler l’exercice, appuyé par un montage avec le fonds d’investissement Otium et des partenaires locaux.

Pour rappel, Arnaud Dubois avait cédé la présidence du directoire à Cyril Arrosteguy. Un tournant qui marque la volonté du BO de repartir sur des bases saines, tant sportivement que dans sa gouvernance. Mais il y a encore des points à régler.

Une épine dans le pied en championnat

Avec –3 points d’entrée, Biarritz entre dans la saison avec un handicap. Il devra jouer plus avec la tête qu’avec le cœur : chaque rencontre vaudra un peu plus que les autres, et la moindre erreur pourrait coûter cher. Le travail acharné devra suivre.

Sauver sa place en Pro D2 évite une tornade financière et structurelle. Reste à confirmer sur le terrain : le club basque devra prouver que l’effort collectif (employés, socios, mairie, dirigeants) n’a pas été vain. L’heure est à la consolidation.

Le BO aborde la saison 2025–2026 en mode reconstruction : un maintien sportif à sécuriser, un classement à défendre malgré la pénalité, et des bases à assainir. Le club basque a évité le naufrage, mais le vrai défi commence maintenant.