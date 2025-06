Top 14. Louis Bielle-Biarrey (UBB) sera-t-il apte pour la finale ? L'incertitude demeure

Forfait en demi-finale contre Toulon en raison d'une commotion cérébrale, Louis Bielle-Biarrey est toujours incertain pour la finale, comme Alexandre Roumat.

Se dirige-t-on vers un nouveau forfait de Louis Bielle-Biarrey ? Forfait contre Toulon en demi-finale, en raison d'une commotion cérébrale subie contre Vannes lors de la J26 dont il a mal récupéré, l'ailier n'est pas assuré d'être aligné sur la pelouse du Stade de France. TOP 14. Pour le Stade Toulousain, le vrai danger samedi en finale, ce n’est pas Bordeaux ni PenaudSi la semaine dernière l'information de son forfait avait fuité dès le mardi, l'UBB se montre bien plus prudent. D'après le journal L'Équipe, sa journée d'hier a été jugée encourageante, avec de bonnes sensations. Il ne s'est tout de même pas entraîné avec le reste de l'équipe, mais "a fait des séances" à part, suivant "des protocoles de reprises", affirmait Christophe Laussucq, entraîneur de la défense de l'UBB, en conférence de presse hier.

Des tests réussis et rassurants

À la sortie du week-end en terres lyonnaises, Yannick Bru ne se montrait pas très rassurant, évoquant un homme qu'il trouve "blême" et "surexposé", lui qui a déjà joué 29 matchs et 2237 minutes sur un terrain cette saison, à seulement 21 ans. Le manager bordelais ne souhaitait pas non plus entériner complètement la participation de son phénomène à la finale.

Ainsi, LBB aurait passé des tests intellectuels en début de semaine, qui se seraient révélés concluants. Toujours selon le quotidien sportif, il a obtenu la note de 10/10 à ces tests, une première depuis deux semaines. Il a également couru, signe qu'il se porte mieux.

TOP 14. L'UBB sans Louis Bielle-Biarrey pour la finale ? La composition probable face à Toulouse

Roumat lui-aussi sur la touche ?

Côté Toulousain, l'incertitude se nomme Alexandre Roumat. Si Paul Costes, Richie Arnold et David Ainu'u devraient être trop juste, le troisième-ligne français pourrait participer à la rencontre, malgré un protocole commotion subie en fin de rencontre.

Ugo Mola était rassurant en conférence d'après-match, expliquant que le protège-dents de Roumat avait bipé mais qu'il avait réussi les premiers tests. Son état devrait être jugé dans les prochains jours, même les prochaines heures, afin de statuer sur sa participation à la finale. Théo Ntamack, Léo Banos ou Mathis Castro-Ferreira, remis à temps de sa blessure à la mâchoire, pourraient prendre la place de Roumat sur la feuille de match, en cas de forfait de l'ancien bordelais. Roumat incertain, Meafou sur le banc : La compo problable du Stade Toulousain en finale du Top 14