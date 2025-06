PRO D2. 1m98 et 120kg de moyenne : ces 2 frangins expérimentés du Pacifique débarquent en mission à Carcassonne

Pour préparer sa montée, le club de la Cité a donc annoncé ses premières recrues ce jeudi.

Il y a quelques semaines de cela, l’US Carcassonne nous a donc fait vivre une fin des matchs d’une folie comme seul le rugby sait nous en procurer : une dernière action à 25 temps de jeu à la sirène pour récupérer une pénalité et aller planter de la balle de match sur ballon-porté, après 5 minutes d’arrêt de jeu.

Avec la transformation de l’ouvreur anglais Johnny McPhillips, les Audois battaient Chambéry et montaient donc en PRO D2 dans une ambiance incandescente ! Mais, maintenant que le job a été fait, le plus dur sera d’y rester. Car comme le Top 14, la PRO D2 devient de plus en plus élitiste et lutter toute l’année face à Brive, Provence Rugby, Grenoble, Colomiers ne peut pas se faire sans équipement.

Pour préparer sa montée, le club de la Cité a donc annoncé ses premières recrues ce jeudi. Et pas n’importe lesquelles ! Afin de résister dans ce championnat dense, l’USC s’est offert deux clients en termes de puissance, d’expérience et de repères communs.

En effet, ce sont ni plus ni moins que les frères Timani qui vont débarquer à Carca. Deux solides australo-tongiens, internationaux tous les deux et dotés de dimensions plutôt généreuses, puisque Sitaleki affiche 2m03 pour 122kg, quand la fiche de Lopeti indique 1m93 pour 125kg.

Une immense expérience

Mais les deux colosses du Pacifique ont surtout connu une belle carrière en France. L'aîné (38 ans) est un joueur de devoir, poutre des clubs par lesquels il est passé, que ce soit Montpellier, Clermont, Toulon, Paris ou Brive. Cette saison, il a d'ailleurs formé durant un temps la meilleure 2ᵉ ligne de PRO D2 avec Courtney Lawes.

L'autre, de 4 ans son cadet, sort d'une saison aboutie avec le voisin de Narbonne en Nationale, où sa puissance à fait des dégâts (6 essais en 12 matchs). Mais l'ancienne terreur des Melbourne Rebels, qui n'a jamais été rien d'autre qu'un joueur moyen en Top 14 depuis son arrivée en France en 2018 (La Rochelle puis Toulon), a aussi été gênée par des pépins physiques...

En espérant que la venue de ces 2 golgoths en entraîne d'autres. Puisque le club audois perdra aussi quelques joueurs importants cet été, comme Carbou (arrêt), Ben Alla (Dax) ou Clément Egiziano, de retour dans son sud-est natal du côté de Nice...