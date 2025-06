TRANSFERT. TOP 14. Pendant que Gailleton hésite, Pau muscle sa mêlée avec des internationaux

Pau muscle sa mêlée pour 2025-2026 : trois recrues d’expérience, deux retours, et six prolongations au centre de formation. Du neuf et de la continuité.

Pau se renforce à l’avant

Pendant qu’Émilien Gailleton hésiterait entre Toulouse et La Rochelle, la Section Paloise a officialisé trois recrues d’expérience pour la saison à venir, axées sur l’avant. « Nous avons mené un recrutement très ciblé… uniquement sur le 8 de devant pour homogénéiser notre paquet d’avants, pour le rendre plus rude et plus conquérant », annonce Sébastien Piqueronies via le site du club. TRANSFERT. TOP 14. Le dossier Gailleton s’enflamme : Toulouse ou La Rochelle ? L’heure du choixJulian Montoya, talonneur argentin de 31 ans débarque jusqu’en 2028 : « Julian est un talonneur expérimenté des joutes internationales, un leader affirmé et évident. Il viendra densifier nos phases statiques, c’est un leader de plus dans le paquet d’avants », précise le manager . Une arrivée stratégique pour les mêlées et les touches.

Plus de puissance

Facundo Isa, 31 ans également, rejoint Pau pour deux saisons : « Facundo est un joueur très expérimenté et de haute plus value. Il est rude, dense, avec un profil de gros porteur de balle. On pouvait difficilement trouver mieux pour densifier notre paquet d’avants ». Sa science de la prise d’intervalle va apporter du mordant à l'attaque béarnaise.

Le Racingman Thomas Laclayat, 27 ans, s’engage jusqu’en 2029 : « Thomas est un pilier qui nous permettra de durablement passer un cap et d’homogénéiser nos deux flancs de la mêlée. Avec lui et notre première ligne, nous avons l’ambition d’avoir une conquête qui demeure conquérante, stable et durable ».

Continuité et jeunesse, le double pari

En plus des trois recrues, Pau prolonge Carwyn Tuipulotu et récupère Hayam El Bibouji, talonneur de 20 ans de retour de prêt à Agen. Six jeunes du centre de formation (Souverbie, Bouhier, et al.) ont aussi signé pour renforcer la filière, assurant la continuité avec un mix d’expérience et de fraîcheur. TRANSFERT. Un trio castrais débarque en PRO D2 avec des objectifs bien différentsPau, qui pourrait essayer de convaincre Gailleton de rester, prépare ainsi l’après avec des profils calibrés pour assumer la lutte en conquête, primordiale en TOP 14 comme en Champions Cup. La Section ayant validé son billet pour la coupe des champions cette saison.

Avec Montoya, Isa et Laclayat, Pau devient nettement plus costaud devant – tant en mêlée que près des rucks. Le message de Piqueronies est clair : conforter une ossature équilibrée, appuyer un projet durable et compense les départs attendus.