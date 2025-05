NATIONALE. ''No maul, no win'', 87e minute et rampage façon commando : on a vu l’accession de Carcassonne en ProD2

Ce samedi, nous étions à Narbonne pour la finale de la Nationale entre Carcassonne et Chambéry. En toute honnêteté, on n’a pas été déçu.

Loin du Top 14 qui vit le Stade Toulousain tomber à Ernest-Wallon et faire entrer Ugo Mola dans une rage folle, de la ProD2 où Gabin Lorre faisait ses adieux à Béziers, se jouait samedi soir et à 30 kilomètres du Biterrois, le plus beau match du week-end. Le plus important en tous cas, c’est certain.

Vous l’avez probablement vu tant cette dernière action de folie a inondé les réseaux sociaux dans la foulée : l’US Carcassonne a donc battu Chambéry en finale de Nationale en marquant un essai transformé après 7 minutes d’arrêts de jeu. Et ce à l’issue d’un match à l’intensité et au scénario complètement fous.

VIDEO. ''Plus personne n’y croyait à part nous'' : Carcassonne arrache la montée dans une finale irrespirable

Qui fit donc chavirer le Parc des Sports et de la Méditerranée de Narbonne, antre acquis à 80% à la cause carcassonnaise en ce samedi soir, une fois n’est pas coutume. C’est ainsi que les hommes de la cité fortifiée accédaient à la ProD2 depuis le terrain de leur meilleur ennemi. Comme un symbole…

Des mauls à faire trembler le Parc des Sports

Mais de ce match, existe aussi ce que vous n’en avez pas vu, suiveurs de cette finale de Nationale 1 depuis la page Youtube de la FFR. Sur place, aux abords de cet écrin narbonnais mi-moderne, mi-vétuste, on voyait donc le parvis du Parc des Sports bondé de jaune et de noir, couleurs du jour, bien avant le coup d’envoi prévu à 19h.

REPORTAGE. TOP 14. ''Merci l’arbitre'', 66 818 et parachutiste gate, on a vu Toulon/Toulouse dans les tribunes du Vélodrome

Nombre de supporters audois et les plus courageux savoyards (venus en majorité parmi les 4 bus de supporters ayant fait le déplacement depuis la cité des Ducs) s’époumonaient donc déjà pour faire connaître leur préférence. Les buvettes étaient pleines, le soleil tapait encore en cette fin de journée tandis que les sourires étaient également présents partout ou presque : le cocktail idéal pour vivre une belle fête du rugby. Que l’amoureux de ce sport que nous sommes avait flairé à 1000 lieux, sans hésiter à parcourir les 300 kilomètres qui le séparaient de l’Aude pour y prendre part.

Alors ? De cette finale, on en aura donc savouré 80 minutes et bien plus encore. Car jamais, l’ambiance ne s’est amenuisée au fil des minutes, malgré le carburant qui commençait à manquer. C’est probablement aussi grâce à cela que les deux équipes se sont rendues coup pour coup, tout au long de cette finale.

AMATEUR. + 5 divisions à l’intersaison : ce pilachou de 130kg a connu la plus grosse progression de l’année en France

Lorsque Chambéry plaçait un groupé-pénétrant à gravir les Alpes d’entrée de match, "Carca" lui répondait peu de temps après par un ballon porté qui aurait probablement emporté la tribune-sud, s’il n’avait pas été écroulé avant l’en-but. En puissance, c’est l’explosif pilier - formé dans le Var - Yan Arnold qui marquait en bord de cellule dans la foulée (8 à 7). Et les murs du Parc des Sports tremblaient.

Après un début de partie dominé par le leader de la phase régulière, Carcassonne rentrait pleinement dans sa finale et sur un nouveau maul dévastateur, c’est cette fois Carbou qui aggravait le score. A l’issue de 40 premières minutes plaisantes et très engagées, les Audois viraient donc en tête à la pause.

Mais dès le retour des vestiaires, on comprit vite que Chambéry, leader incontesté de la saison régulière, n’allait pas se laisser abattre par la furia audoise. Au-delà de l’essai splendide de Nennig suite à un turnover récupéré 70 mètres plus tôt, la puissance des impacts ne baissaient pas d’un iota, d’autant plus lorsque le joker de luxe - et homme montagne - Atonio Ulutuipalelei (1m86 pour 134kg) entrait pour distribuait les carreaux.

134kg, lanceur de poids : qui est ce bulldozer que Chambéry vient de s’offrir pour aller chercher une montée en ProD2 ?

Carcassonne recollait aussitôt mais, alors que le chrono s’égrainait, l’expérimenté Tongien Sonatane Takulua - aka le numéro 9 aux plus gros mollets de l’Hexagone - récompensait un temps fort des siens, au près et en puissance (69ème). Forcément, quand on a les guiboles de Josua Tuisova…

Une fin de match qui restera dans la légende de la Nationale

De quoi tuer le suspense et clore cet interminable chassé-croisé qui n’aurait rien à envier à l’A69 un jour de départ en vacances ? Pas si vite. Pour graver définitivement cette finale dans du marbre, il fallait donc du litige, de l’épique, du tragique.

Tout ce que nous offrit le money time, et ce alors que les Carcassonnais semblaient s’essouffler. Quand on pensait que l’USC marquerait forcément sur un temps fort immense, Altier interceptait dans ses 22 mètres, pour ramener le jeu dans le camp audois.

Et quand on pensait que dans la foulée, Chambéry jouerait la montre en conservant le ballon jusqu’à la sirène, perturbés par la directive de M. l’arbitre, les Savoyards montaient une ultime quille pour se dégager. Sous laquelle Gadéa était impeccable, pour permettre aux siens une ultime relance.

Les biscottos d’Egiziano, le frigo Matakaiongo (123kg) : les hommes forts à suivre de la finale de Nationale

Qui, 25 temps de jeu plus tard et après avoir absorbé les dernières forces des 30 acteurs, débouchait sur une pénalité pour les "locaux" suite à un grattage de Maliko, jugé illégal pour avoir attaqué le sol. Cette même pénalité qui allait permettre aux Audois d’aller chercher la touche à 5 mètres de la ligne des Éléphants, et d’enclencher un ultime maul dévastateur, pour l’essai de Carbou (valide pour les Audois, illicite suite à un "rampage façon commando" pour les Savoyards). Celui qui offrait la transformation de la gagne au bout du pied de McPhillips. Et l’ancien ouvreur de Leicester justifiait son CV pour ne pas trembler et offrir la montée en ProD2 à Carcassonne.

Envahissement de terrain, liesse populaire à laquelle participait l'enfant du club Clément Doumenc et fête jusqu’au bout de la nuit étaient donc au programme, le long de l’A61. L’occasion pour nous d’être sage afin de rentrer dans notre sud-est chéri, et de vous écrire ces quelques lignes, pour faire durer le plaisir…