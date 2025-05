VIDEO. ''Plus personne n’y croyait à part nous'' : Carcassonne arrache la montée dans une finale irrespirable

À Narbonne, l’USC a vécu une soirée folle. Une victoire au bout du suspense, grâce à une transformation de McPhillips, et voilà Carcassonne de retour en Pro D2 !

Deux ans après l’avoir quittée, l’US Carcassonne retrouve la Pro D2 au terme d’une finale irrespirable face à Chambéry (23-24). Et comme souvent dans ces matchs couperets, tout s’est joué dans les arrêts de jeu… au bout du suspense, sur une transformation victorieuse de Johnny McPhillips.

Johnny avait la confiance de tout le monde sur cette dernière transformation. En dehors, tout le monde a fait un gros match. Je voulais gagner un titre avec ce club, être champion avec ce staff. On va savourer, se préparer et travailler pour la Pro D2. (Bernard Goutta, manager de l’USC via L'Indépendant)

Au Parc des Sports et de l’Amitié de Narbonne, les Audois ont arraché le titre de Nationale à la 82e minute dans une ambiance incandescente. Menés en fin de partie par une vaillante équipe de Chambéry, Romain Manchia et les siens n’ont jamais paniqué. Et ils ont fini par faire plier les Savoyards grâce à leur discipline, leur maîtrise des temps faibles… et des nerfs d’acier.

Un scénario complètement fou

Avant ce coup de pied décisif, on avait eu droit à tout : du rythme, de la tension, des rebondissements. Chambéry avait pourtant démarré fort avec une réalisation de Quentin Beaudaux dès l'entame. Et il a fallu attendre la demi-heure pour voir la réponse de Carca après un ballon porté. Puis un relais en puissance d'Arnold (28e).

Une finale à la hauteur, où aucun des deux prétendants n’a démérité. Quelques instants plus tard, et presque au même endroit, un nouveau ballon porté fait reculer les Savoyards. Et c'est Carbou (35e) qui termine le boulot pour permettre aux Audois de passer devant pour la première fois du match, 8-14.

Chambéry n'a pas lâché pour autant. Une pénalité de Monéro à la 43e suivie d'un essai de l'ailier Arthur Nennig à la 46e ont permis au SOC de reprendre l'avantage. Une action de toute beauté où le centre Bastien Reymond a fait la différence sur les cannes et très bien joué le coup pour son coéquipier. Qui lui aussi n'a pas manqué de jus en bord de touche.

Une montée au goût très particulier

16-14 puis 16-17 grâce au pied de McPhillips. Personne ne veut lâcher. Et surtout, personne n'a encore fait la différence. Même lorsque Takulua a franchi la ligne de craie à la 67e, Carcassonne a trouvé les ressources mentales et physiques pour aller chercher un dernier essai après la sirène sur un nouveau maul bonifié par Raphaël Carbou.

C’est l’apothéose. Le dénouement est incroyable. Plus personne y croyait à part nous. C’est un symbole en plus que ce soit Raph Carbou qui aplatit cet essai alors qu’il va arrêter sa carrière. Sur cette pelouse en plus. C’est merveilleux. Le bonheur que l’on s’est procuré, c’est incroyable. (Romain Manchia, capitaine de l’USC via L'Indépendant)

Reléguée en 2023, l’USC a su reconstruire sans tout chambouler, misant sur un projet cohérent et une stabilité rare à ce niveau. Résultat : un retour express en Pro D2, un titre au bout du suspense… et une ville fière de ses Jaune et Noir. La Pro D2 retrouvera donc la passion carcassonnaise dès l’an prochain. Pour Chambéry, tout n'est pas perdu. Mais il faudra jouer un access-match sous pression face à Aurillac, 15e de Pro D2, le dimanche 1er juin.