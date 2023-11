TOP 14. Le + de Castres cette saison ? Encore et toujours la ''ProD2 connection''

À l'image de sa ligne de 3/4 presque exclusivement biberonnée à la ProD2, le CO détonne avec des joueurs qui lui ressemblent. Et qui savent jouer au rugby.

Ils étaient donc 7 titulaires face au Stade Toulousain. Et même 9, si l'on ajoute les remplaçants Loris Zarantonello et Gauthier Maravat. Eux ? Ce sont bien évidemment les joueurs qui ont d'abord fait leurs classes en ProD2 avant de réussir en Top 14. Pêle-mêle, citons Gaetan Barlot, Adrea Cocagi, Adrien Séguret, Nathanael Hulleu ou Julien Dumora, que Castres a tous été chercher en 2ème division française, à différentes époques.

Top 14 - Le Castres Olympique est-elle l'équipe la plus intelligente du championnat dans son recrutement ?

Alors qu'on n'oubliera pas non plus que les deux piliers "finisseurs" du CO contre le champion de France en titre ont été, un jour, dénichés en Fédérale 1. Hounkpatin a depuis même été appelé à s'entraîner avec les Bleus, quand Lois Guerois (21 ans), le plus méconnu de la bande, évoluait à Auch il y a encore deux saisons.

Convenez que pour le match le plus symbolique de l’année, cela en jette... Et tranche bien avec les stars toulousaines habituées à la sélection tricolore.

La ProD2, ça vous gagne

On en parlait un peu plus tôt dans la semaine, c’est d’ailleurs leur ouvreur Pierre Popelin , forgé par la ProD2 durant 3 saisons du côté de Vannes , qui a le plus creuvé l’écran. Bien entouré par ses compères dont la paire de centres Cocagi/Séguret, qui est probablement la meilleure du Top 14 en ce début de saison. Une habitude, à Castres, où les joueurs dits moins "bankables" ont toujours été appréciés à leur juste valeur.

Une réussite qui tient en le nez des recruteurs, c’est vrai, mais aussi en la capacité à les convaincre de venir, grâce à l’environnement familial et à un état d’esprit presque "de clocher" proposé à ces garçons qui ont trimé pour en arriver là. Si l’on prend les cas d’Hulleu ou de Séguret, par exemple, d’autres clubs de l’élite étaient sur le coup à l’issue de leur contrat en ProD2. Mais ce sont bien le Tarn qu’ils ont choisi. Un hasard ? Cela ne rime pas avec Castres Olympique.

Une appétence pour la "ProD2's connection", qui se perpétue d’entraîneurs en entraîneurs et d’années et années, sur les bords de l’Agout. Un savoir-faire qui, mis bout à bout du reste, place aujourd’hui le CO tout en haut du championnat à égalité avec le Racing et Paris , tandis qu’il est également la meilleure attaque du Top 14. Preuve qu’on sait aussi jouer au rugby, à Pierre-Fabre.

Tout ça alors que la recrue phare de l’intersaison, Jack Goodhue, n’est même pas encore rentrée dans le groupe. Mais puisqu’à Castres, tout est différent, rien ne dit que le All Black aux 18 capes ne vienne chambouler le plus régulier XV de départ tarnais…