RUGBY. TOP 14. Dans quel état de forme est arrivé le All Black Jack Goodhue à Castres ?

Débarqué ce mercredi à Castres, le All Black aux 18 sélections Jack Goodhue ne sera pas apte tout de suite. Il doit d'abord soigner sa cheville.

Il est LA principale recrue du Castres Olympique cette saison. Peu habituée aux recrutements clinquants, le CO a, pour une fois, outrepassé sa règle en signant un All Blacks aux 18 sélections, 6 fois vainqueur du Super Rugby. Outre le CV, Jack Goodhue possède pourtant un profil qui colle parfaitement avec l’ADN dont est fier de club tarnais : des valeurs, de l’engagement et de la fiabilité. D’ailleurs, il a beau avoir été un titulaire indiscutable sous le maillot des Crusaders pendant de nombreuses années, le jumeau de Josh, 2ème des Auckland Blues, n’a rien d’un magicien.

Joueur propre sur les fondamentaux, Goodhue n'a rien à voir avec les Rieko Ioane, Anton Lienert-Brown ou David Havili, avec qui il était en concurrence ces dernières années pour prétendre à la sélection. Et s'il n'en reste pas moins un joueur intelligent et assez complet techniquement, Jack Goodhue est surtout un incroyable défenseur, aux épaules aussi rudes que ne l'étaient celles de Benson Stanley.

Capitaine de la défense des Crusaders, le grand blond est donc d'une efficacité impressionnante dans le jeu sans ballon. Qui devrait apporter beaucoup d'expérience et de solidité (1m88 pour 100kg) au milieu de terrain du CO, où Adrien Seguret est déjà en pleine bourre en ce début de saison.

Pas apte tout de suite

Débarqué en ce milieu de semaine sur les bords de l’Agout après avoir été réserviste pendant le Mondial, l’ancien plus beau mulet du pays des Kiwis sera-t-il présent pour le derby face aux Toulousains, samedi soir ? Il faudra malheureusement aux supporters tarnais prendre leur mal en patience pour voir le dernier All Black depuis Wulf et Sivivatu sous les couleurs du CO.

Âgé de 28 ans, le natif de Whangarei - ville paradisiaque située à l'extrême nord de la Nouvelle-Zélande - doit de toute manière récupérer d'un petit nettoyage de cartilage au niveau de la cheville, nous informe L'Équipe. Titulaire lors de la dernière finale de Super Rugby remportée en juin contre les Chiefs, il a ensuite joué deux rencontres avec une sélection néo-zélandaise puis rejoint le Northland, sa province historique, pour disputer le Bunning NPC cet été (5 titularisations). Mais n'a donc plus joué depuis 2 mois désormais.