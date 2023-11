TRANSFERT. TOP 14. Et si la nouvelle coqueluche du Racing Henry Arundell s'en allait flairer les millions en NRL ?

Selon les informations d'un très sérieux média anglais, Henry Arundell, auteur d'un triplé pour sa première sous le maillot du Racing, aurait été contacté par des clubs treizistes.

Il est entré dans le Top 14 comme personne ne l'avait jamait fait avant lui. En inscrivant un triplé pour son premier match dans dans "le meilleur championnat du monde." Quatre ballons touchés pour trois essais marqués, il est vrai que l'Anglais de 21 ans a fait très fort, dimanche dernier sur la pelouse de Mayol.

Un stade qu'il apprécie tout particulièrement puisque c'est déjà là qu'il avait réalisé son premier coup d'éclat chez les professionnels en avril 2021, en inscrivant un essai de 100m où il avait déposé toute la défense toulonnaise en quart de finale de Challenge Cup.

Des prouesses qui ne laissent pas indifférent de nombreux clubs en vue de l'année prochaine, puisqu'on le rappelle, venu en France suite à la liquidation financière de son ancien club London Irish, Arundell n'a signé qu'un an dans les Hauts-de-Seine. D'autant qu'il n'en est pas à son coup d'essai, lui qui avait par exemple inscrit un superbe essai face à l'Australie sur le premier ballon international qu'il avait touché. Ou encore un quintuplé en coupe du monde face au Chili en septembre dernier, sur son premier match dans la compétition. Bref, un crack.

Une prise de contact venue de l'hémisphère sud

C'est ainsi que ce jeudi, le très sérieux Daily Telegraph a révélé que celui qui compte 10 sélections avec l'Angleterre (pour 7 essais) pourrait changer de code, en 2024 ou 2025. En effet, la nouvelle coqueluche du Racing 92 aurait d'ores et déjà été contacté par des clubs de NRL, principale compétition de XIII de la planète et autre "meilleur championnat du monde".

Arundell rejoindra-t-il l'Australie ou la Nouvelle-Zélande pour affronter chaque semaine les Reece Walsh, Kalyn Ponga ou Roger Tuivasa-Sheck, de retour aux Warriors d'Auckland après un passage de deux ans chez les Blues en Super Rugby ?

Si la nouvelle est tout fraîchement arrivée à ses oreilles et qu'aucune décision ne sera donc prise tout de suite, vous imaginez que les spéculations vont bon train, outre-Manche. D'autant que toujours selon le même média, la possibilité de changement des règles du salary cap en NRL pourrait engendrer un type d'offre qui ne se refuse pas, de la part des meilleurs clubs treizistes de l'hémisphère sud.

Même si on rappelle tout de même qu'Arundell n'a, à la base, signé qu'un an au Racing pour pouvoir rentrer en Angleterre l'an prochain et rester éligible avec sa sélection. Une chose est sûre : un tel talent ne manquera pas d'options au moment de signer son prochain contrat...