38km/h, 220kg… Les statistiques ahurissantes du phénomène anglais du Racing 92, Henry Arundell

Révélé grâce à son essai de 100m face à Toulon lors de ses débuts en Coupe d'Europe en 2022, Henry Arundell retrouvera le RCT ce dimanche. Pour ses débuts en Top 14, cette fois.

Petit à petit, le Racing commence à y voir clair. Auteur d’un début de saison plus que cohérent, le club francilien pointe à la 2ème place du classement, même si tout n’est pas parfait. Et pour cause, les Ciels et Blancs doivent aussi s’adapter à un nouveau système de jeu mis en place par Stuart Lancaster, tandis que leur effectif ne tourne pas encore à plein régime.

Malgré tout, il commence à en voir les grandes lignes, à l’image de sa recrue Tristan Tedder , homme du match face au LOU le week-end dernier. De leur côté, les Tricolores Fickou et Woki ont repris face aux Rhodaniens et devraient être titulaires ce week-end contre Toulon . Le Gallois Rowlands a lui aussi fait ses premiers pas en Top 14, tandis que Siya Kolisi a passé une première batterie d’examens médicaux en ce début de semaine, avant de repartir en Afrique du Sud . Il ne devrait débuter sous ses nouvelles couleurs que d’ici la fin du mois de novembre.

Les grands débuts d’Henry Arundell ?

Et si Josua Tuisova , blessé, ne devrait pas porter le maillot du Racing avant un long moment, en revanche, l’autre trublion des recrues franciliennes devrait être aligné dès ce samedi. Lui ? Il fêtait d’ailleurs ses 21 ans en ce mercredi 8 novembre. A ce stade de l’article, vous aurez peut-être reconnu l’Anglais Henry Arundell !

Débarqué dans les Hauts-de-Seine à l’issue d’une médaille de bronze récoltée à la coupe du monde en France , l’ancien arrière des London Irish va découvrir un nouveau club à son âge jeune, du fait de la liquidation des Irlandais de Londres. Chose qui ne fait pas réellement peur au garçon né à Chypre, dans l’une des deux dernières bases militaires d’armée anglaise en Méditerranée, et qui a pas mal bourlingué durant son enfance ( Ecosse États-Unis , Irlande…) avant de poser ses valises dans le sud de l’Angleterre.

Il s’entraîne d’ailleurs normalement avec son nouveau club cette semaine et devrait être disponible pour le déplacement à Toulon, dimanche. Pour les débuts de la prochaine attraction du Top 14 ?

Un spécimen unique en son genre

Qu’on se le dise, si le championnat d’Angleterre ne vous évoque guère plus le Bunning NPC et que vous n’avez regardé que les matchs des Bleus lors de la coupe du monde, vous n’avez probablement pas conscience du crack qui a déboulé au Plessis-Robinson voilà deux semaines. Et qui devrait être un renfort de choix sur les extérieurs du Racing, pour dire le moins.

Car celui qui, en 10 sélections, compte 1 essai inscrit toutes les 46 minutes sous le maillot de l’Angleterre, est un athlète unique en son genre dans notre sport chéri. Pour preuve, Arundell (1m83 pour 98kg) possède des données complètement dingues sur différents aspects physiques importants pour son poste.

A tel point que celui qui squattais déjà 150kg à 16 ans descend aujourd’hui avec des barres à 220kg sur les épaules. " Je me suis blessé en début de saison dernière, et je me suis mis en mode muscu, expliquait-il pour la fédération anglaise. Résultat ? Comme je ne jouais pas, j’ai pu mettre du poids sur la barre, jusqu’à squatter 220 kilos en séries de 4. C’est ma meilleure performance, il s’agit désormais de maintenir ce niveau. Mais je n’essaie pas de devenir l’homme le plus fort du monde."