COUPE DU MONDE. 1 essai toutes les 37 minutes : le record fou du supersonique anglais Henry Arundell

"J’me présente, je m’appelle Henry…", aurait-il chanté dans les vestiaire anglais à l’issue du match. Lui ? C’est Henry Arundell . Et Malheureusement pour nos pauvres chiliens, il était en mission et s’est bel et bien présenté, samedi, face à eux. Son but ? Se mettre absolument en avant pour montrer ce qu’il avait dans le ventre et convaincre son sélectionneur Borthwick de lui offrir une plage dans le groupe "premium" anglais. Résultat, le futur ailier/arrière du Racing 92 a planté non pas 1, ni 2, pas 3 non plus, ni 4, mais 5 essais face aux Sud-Américains !