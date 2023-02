Arundell/Hassell-Collins : le duo infernal des Irish qui pourrait surprendre la France lors du Crunch

Même si elle balbutie son rugby, l'Angleterre possède tout de même une base solide et un duo atomique derrière. Qui pourrait faire mal face au 15 de France.

Ils sont pour ainsi dire les nouveaux trublions de cette nouvelle équipe d’Angleterre. Si la Rose se cherche encore aux premières lignes du chapitre Borthwick en tant que sélectionneur, elle a déjà trouvé quelques "pépites" qui pourraient incarner le futur de la sélection dans les années à venir. Ici, en dehors des Marcus Smith ou Tom Curry déjà bien connus de la scène internationale, l’on pense aux deux dynamiteurs de défenses des London Irish : Henry Arundell et Ollie Hassell-Collins.

VIDEO. Plus rapide que l'éclair, le prodige du XV de la Rose Arundell foudroie la défense sur 90mSi le premier voit déjà ses "highlights" inonder le net depuis près d’un an déjà, le second est le titulaire à l’aile gauche des Anglais en ce début de Tournoi. Doté d’un physique à la Duhan Van der Merwe (1m92 pour 105kg), le gaillard de 24 ans amène énormément de puissance et de vitesse sur l’aile gauche des Britanniques. Avec son très gros raffut et ses jambonneaux à la place des cuisses, le natif de Reading est le genre de garçon capable de vous traverser le terrain à n’importe quel moment dans son couloir. Pour cela, il ne lui manque encore qu’à glaner la même confiance qu’il arbore en club, où il a déjà marqué à 9 reprises en 17 matchs depuis le début de la saison.



Arundell, lui, est un modèle plus cubique (1m83 pour 98kg) et peut-être le plus grand crack anglais de demain. Il est en tous cas pour sûr le plus électrique, peut-être le plus rapide, aussi, derrière la fusée Adam Radwan. Alors qu’il n’a pas encore une saison pleine dans les jambes chez les professionnels, qui ne se souvient pas déjà de sa relance exceptionnelle de 100m face à Toulon l’an passé ? Ou de son essai qui avait foudroyé l’Australie l’été dernier, pour son premier ballon international ? Le type d’action que le natif de Chypre réalise absolument tous les week-ends en Premiership…

RÉSUMÉ VIDÉO. En Angleterre, la jeune Italie de Capuozzo perd mais continue d’impressionnerFace à l’Italie le week-end dernier, tout juste revenue de blessure, la bombe londonienne a d’ailleurs inscrit un nouvel essai en sortie de banc. De pur finisseur cette fois-ci, qui porte sa marque, déjà, à 2 essais inscrits en 50 minutes jouées sur l’échiquier mondial. Face aux Bleus dans 15 jours, difficile de dire lequel sera titulaire mais une chose est presque sûre, ils seront tous les deux sur la feuille de match. Et leurs cannes de feu pourraient bien causer des ravages dans la défense tricolore, qui devra les surveiller comme le lait sur le feu...

