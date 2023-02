15 DE FRANCE. Qui pour remplacer Atonio, suspendu face à l’Écosse et l’Angleterre ?

Suite à son plaquage dangereux sur Rob Herring, Uini Atonio a été suspendu par la commission de discipline 3 semaines. De quoi lui faire manquer les matchs face à l'Écosse et l'Angleterre.

RUGBY. 6 Nations. Le pilier du 15 de France Uini Atonio suspendu après son plaquage contre l'IrlandeC'était à prévoir, c'est désormais officiel : Uini Atonio, pilier droit titulaire du 15 de France, a été suspendu par la commission de discipline pour son plaquage dangereux face à l'Irlande. Une sanction de 3 semaines, qui lui fera manquer, selon toute vraisemblance, les rencontres des Bleus face à l'Écosse et l'Angleterre. Un énorme coup dur pour les Tricolores, qui perdent là certainement le joueur le plus puissant du pack. Pour pallier cela, Fabien Galthié devra faire les bons choix, pour essayer de relever la tête après la défaite en Irlande. Et au vu des derniers mois, la solution semble toute trouvée : Sipili Falatea. Arrivé cet été à l'UBB en provenance de Clermont, le joueur de 25 ans s'est véritablement affirmé, que ce soit en club ou bien en sélection. Il a notamment été très précieux face aux champions du monde Sud-Africains, inscrivant l'essai victorieux dans les derniers instants de la partie. Et depuis ce jour, Falatea n'a cessé de prouver qu'il était plus qu'un numéro 2, voire un numéro 3 dans la hiérarchie des piliers. Le week-end dernier encore, il était préféré au joueur du MHR Mohamed Haouas sur le banc. De quoi en faire la principale option pour l'Écosse et l'Angleterre...

15 de France. Comment Falatea a grillé la priorité à Haouas chez les Bleus ? Bamba, un retour opportun ?

Si Falatea semble aujourd'hui le choix logique pour débuter les deux prochains matchs du 15 de France, reste à savoir qui sera sur le banc. Et là encore, peu de possibilités s'offrent réellement à Fabien Galthié. La première reste le Montpelliérain Mohamed Haouas, présent dans les tribunes en Irlande, et qui a participé à toute la préparation des Bleus pour le Tournoi des 6 Nations 2023. Mais voilà, depuis plusieurs mois désormais, celui-ci n'arrive plus à retrouver son niveau d'antan. De quoi nous faire douter, quant à sa présence sur la feuille de match face à l'Écosse. Surtout qu'en ce moment, un habitué du 15 de France est en forme internationale : Demba Bamba. Blessé toute la première partie de saison, le Lyonnais a effectué son retour il y a plus d'un mois, face à Brive. Depuis, il a pu enchaîner 5 rencontres en club, dont 4 avec le numéro 3 dans le dos. Toujours aussi puissant, l'ancien Briviste a notamment été précieux face au Stade Rochelais, lors de la dernière journée de Top 14. Certainement présent face à Montpellier ce week-end, Demba Bamba pourrait donc griller la priorité à Mohamed Haouas, en prenant sa place sur le banc. Et comme le destin fait bien les choses, les deux hommes devraient se croiser samedi en Top 14, puisque le LOU reçoit le champion de France en titre...

Équipe de France de Rugby. Demba Bamba, le ''supersub'' idéal ?