15 de France. Comment Falatea a grillé la priorité à Haouas chez les Bleus ?

Titulaire avec le XV de France au début du mandat de Fabien Galthié, Mohamed Haouas a petit à petit reculé dans la hiérarchie, jusqu’à passer derrière Sipili Falatea.

On le sait, dans le rugby (et le sport en général), tout peut aller très vite. Certains joueurs peuvent être des têtes d’affiches un jour, et n’être que l'ombre d’eux-mêmes le lendemain. Et justement, le cas de Mohamed Haouas ressemble quelque peu à ce constat. Car s’il reste encore un candidat sérieux pour le XV de France aujourd’hui, force est de constater que le Montpelliérain a dégringolé dans la hiérarchie des piliers droits. Titulaire lors du Tournoi 2020, mais aussi en 2021, le natif du Havre a surtout plu pour sa tenue en mêlée, mais aussi pour son agressivité dans les zones d’affrontements. Mais voilà, le retour en grâce de Uini Atonio, jumelé à quelques pépins physiques du côté d’Haouas, ont permis au Rochelais de s’imposer comme le numéro 1 au poste. Derrière, le Lyonnais Demba Bamba a assuré son rôle d'impact player, ce qui n'a laissé que très peu de place à Mohamed Haouas, qui ne parvenait pas de son côté à retrouver son niveau de 2020-2021. Si bien qu'il y a de ça encore quelques jours, l'ordre des piliers droits en équipe de France nous paraissait évident : Atonio et Bamba en tête, suivis du joueur du MHR, ainsi que du néo-bordelais Falatea. Sauf que voilà, comme vous avez certainement pu le constater en regardant la composition des Bleus, c'est bel et bien l'ancien pilier de l'ASM qui est sur le banc, et non Haouas...

Vous l'aurez compris, cette baisse de régime d'Haouas lui a coûté bien plus que sa place de titulaire au sein du XV de France. Désormais, l'Héraultais va devoir se contenter du statut de "réserviste", en attendant peut-être de séduire de nouveau le staff tricolore. Mais pour cela, Haouas devra être bien plus performant en club. Car s'il n'a pas beaucoup d'expérience au niveau international (4 sélections, dont 1 titularisation), c'est surtout en Top 14 que Falatea a montré de quoi il était capable. Sans oublier bien sûr ses performances à l'entraînement, qui ont ravi le staff des Bleus. Fabien Galthié lui-même a loué les qualités de ce dernier, lors de la dernière conférence de presse : "Il a gagné sa place, il est venu chercher son maillot, avec ses performances à l'entraînement". Ultra mobile pour son poste, le joueur passé notamment par Colomiers n'a aucune difficulté à pratiquer un rugby de mouvement, basé sur le jeu debout. Une caractéristique qui plaît forcément à Fabien Galthié, qui cherche constamment cette connivence entre les avants et les trois quarts. Plutôt convaincant lors des deux dernières tournées estivales, l'oncle de Moefana aura à cœur de confirmer sa bonne forme actuelle, face à l'une des meilleures nations du monde. Sa puissance, ainsi que son explosivité pourraient d'ailleurs faire très mal aux Wallabies, surtout en fin de match.

