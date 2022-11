XV de France. Baille et Danty titulaires contre l'Australie, Ramos en 15, Falatea sur le banc

Le sélectionneur des Bleus Fabien Galthié a dévoilé la composition du XV de France pour le test face à l'Australie samedi (France 2 à 21H).

15 de France. Gros et Wardi out, Baille encore juste... Est-ce enfin l'heure de Dany Priso ?Fabien Galthié a dévoilé la composition du XV de France pour le test face à l'Australie samedi (France 2 à 21H). Malgré de nombreuses absences dans les rangs tricolores, dont celle récente de Paul Willemse, le XV de départ est très solide. C'est le Toulouse Flament qui débutera dans la cage avec le Racingman Woki. Comme annoncé, Romain Ntamack est bien titulaire à l'ouverture aux côtés d'Antoine Dupont. Le Rochelais Danty sera bien présent pour former la paire de centre avec Gaël Fickou. Aux ailes, on retrouve Penaud et Moefana, Lebel était sur le banc. L'excellent Thomas Ramos portera le numéro 15. La surprise, si on peut appeler ça comme, vient de la titularisation de Cyril Baille, qui n'a joué que 34 minutes face à Bayonne.