15 de France. Gros et Wardi out, Baille encore juste... Est-ce enfin l'heure de Dany Priso ?

Ce samedi, le XV de France débute sa tournée de novembre face à un gros morceau : l'Australie. Et au vu des nombreux absents, il se pourrait bien qu'un revenant soit titulaire : Dany Priso.

"Le malheur des uns fait le bonheur des autres". Un adage bien connu, qui symbolise parfaitement la situation actuelle du XV de France. Car oui, à moins d'un an de la Coupe du Monde 2023, les places vont coûter de plus en plus chères chez les Bleus. Certains manqueront malheureusement l'évènement (ou du moins une bonne partie de la saison ou de la préparation), ce qui laissera l'opportunité à d'autres joueurs de briller à leur place. Un constat cruel, mais qui est inhérent au sport de haut niveau. Preuve en est avec le poste de pilier gauche : titulaire indiscutable chez les Bleus, Cyril Baille revient tout juste de blessure, et devrait commencer sur le banc face aux Wallabies. Problème, les numéro 2 et 3 de la hiérarchie, autrement dit Jean-Baptiste Gros et Reda Wardi, sont tous les deux forfaits (l'un pour une blessure, l'autre pour une suspension). Mais alors, qui pour débuter avec le numéro 1 dans le dos ce week-end ? L'option qui se profile est celle du néo-toulonnais, Dany Priso (28 ans, 16 sélections). Une opportunité de rêve pour l'ancien joueur de La Rochelle, qui pourrait marquer de nombreux points aux yeux du staff tricolore...

À 28 ans, le pilier gauche est tout à fait conscient de sa situation actuelle, et sait qu'elle peut représenter un tournant dans sa carrière. Dans les colonnes du Midi Olympique, Priso s'est d'ailleurs confié à ce sujet : "C'est un moment important de ma carrière (...) Tous les regards sont tournés vers moi. Je sais que je suis très attendu. Mon objectif c'est d'être à la hauteur des attentes du staff et des miennes". Plus titulaire chez les Bleus depuis l'été 2018 (et une tournée catastrophique face à la Nouvelle-Zélande), c'est donc un véritable come-back qu'est en train d'effectuer le natif de Loum, au Cameroun. D'abord excellent la saison dernière avec les Maritimes (avec un titre de champion d'Europe à la clé), Priso confirme en ce début de saison avec le RCT, même s'il n'a débuté pour l'heure que trois rencontres. Très mobile pour son poste, le joueur passé notamment par le Stade Français a également une très bonne tenue de mêlée, chose dont on parle moins. Un pilier complet donc, qui aura à cœur de prouver de quoi il est capable samedi, face à l'une des meilleures nations du monde.

