''Qui peut jouer 50 matchs de rugby par saison ?'', Galthié met les pieds dans le plat avant la Nouvelle-Zélande

Galthié défend une tournée en mode gestion : entre fatigue, blessures et calendrier infernal, le sélectionneur veut protéger ses joueurs.

Avant le grand départ pour la Nouvelle-Zélande, Fabien Galthié a pris la parole via le Midi Olympique pour expliquer sa stratégie autour de la tournée estivale. Et le message est clair : pas question d’user jusqu’à la corde les cadres les plus sollicités cette saison. Et ce, malgré les doléances de certains cadres du XV de France. Voici pourquoi certains cadres du XV de France ne verront pas la Nouvelle-ZélandeDans un échange sans langue de bois, le sélectionneur des Bleus a mis le doigt sur une réalité chiffrée : "Les rugbymen français ont potentiellement trente-sept rencontres à disputer avec leur club, auquel on ajoute dans l’absolu onze matchs du XV de France. Qui peut jouer cinquante matchs de rugby par saison ? Personne." Une vérité brute qui pose les bases de la sélection estivale.

Une tournée sans les sur-utilisés

Comme lors des précédentes tournées, les joueurs les plus exposés seront laissés au repos. Et cela ne tient pas du caprice, mais d’un constat partagé avec les clubs : "Au-delà de vingt-cinq feuilles de matchs et 2000 minutes disputées, les facteurs limitant la performance et le développement du joueur sont démultipliés. C’est un enjeu de santé publique."

Imaginons que les joueurs ciblés et pour lesquels nous avons un accord avec les managers, se blessent sur la finale…

Galthié sait que ce choix fera jaser, notamment en Nouvelle-Zélande, mais le staff a balisé le terrain depuis plusieurs mois. Des accords ont été trouvés avec les managers et les instances. La nouveauté ? "Les finalistes du TOP 14 2024-2025 ne seront pas sélectionnés, à l’exception d’un maximum de 5 joueurs au cumul des deux clubs finalistes", précise la FFR. XV de France. Vers un nouveau forfait pour la tournée face aux All Blacks ?Ainsi, un élément comme Maxime Lucu totalise déjà 30 feuilles de matchs pour 1926 minutes de jeu. Du côté de Grégory Alldritt, on est aussi au-delà de la limite avec 25 matchs pour plus de 1800 minutes. A l'inverse, un Cyril Baille peut postuler avec seulement 15 feuilles au compteur et à peine plus de 500 minutes passées sur le pré.

Une gestion bien différente de celle des All Blacks

Le sélectionneur a aussi rappelé que la comparaison avec la Nouvelle-Zélande n’est pas forcément pertinente : "Les All Blacks ont un agenda différent. Ils font environ dix matchs avec leurs provinces, ce qui constitue leur présaison. Puis ils sont totalement dédiés à leur équipe nationale."

Un fonctionnement que le rugby français ne peut pas encore s’offrir, mais qui souligne à quel point l’équilibre club-sélection reste fragile. Pour cette tournée, les Bleus partiront avec un groupe mixte, rajeuni mais ambitieux. XV de France. Opération et fin de saison pour Baptiste Couilloud (Lyon), out plusieurs moisEt Galthié de conclure, presque comme un défi lancé aux heureux élus : "Nous avons un défi qui semble irréalisable. Est-ce que tu veux en être ?" Je trouve ça formidable, comme début d’histoire. "