XV de France. Opération et fin de saison pour Baptiste Couilloud (Lyon), out plusieurs mois

Touché à l’épaule gauche, Baptiste Couilloud va devoir se faire opérer. Sa saison avec le LOU est terminée, tout comme son été avec les Bleus.

Le LOU va devoir finir sa saison sans son capitaine et maître à jouer. Baptiste Couilloud ne rejouera plus en 2024-2025. Le demi de mêlée international va passer sur le billard dans les prochains jours pour soigner une blessure à l’épaule gauche. Une opération nécessaire, qui signe la fin de son exercice avec Lyon… et aussi avec les Bleus. VIDÉO. TOP 14. Boudé par Galthié, le magicien Baptiste Couilloud régale contre Clermont

Une blessure tenace, la décision de l’opération

Couilloud traînait une douleur depuis plusieurs semaines suite à une luxation, selon les informations du Progrès. Malgré une tentative de gestion et de traitement conservateur, la gêne persistante a conduit le staff médical à privilégier l’option chirurgicale en accord avec le joueur.

L’intervention, prévue très prochainement, nécessitera au moins trois mois d’indisponibilité.

C’est une tuile pour le demi de mêlée, qui sortait d’une saison dense, avec le LOU et qui pouvait espérer partir en tournée avec le XV de France cet été en Nouvelle-Zélande. Lyon, actuellement 11e du Top 14, perd l’un de ses hommes forts. Mais prépare aussi l'avenir en lui permettant de se soigner correctement plutôt que de faire trainer.

Tournée d’été en Nouvelle-Zélande : sans Couilloud

Cette blessure signifie également que Baptiste Couilloud ne postule pas pour la tournée estivale du XV de France en Nouvelle-Zélande. Un rendez-vous pourtant excitant, face aux All Blacks sur leurs terres. Une opportunité manquée pour un joueur qui, aux yeux de beaucoup, n'a pas autant de temps de jeu avec les Bleus qu'il le mérite. ''Je ne me sens pas en capacité de rivaliser'' : même sans Dupont, Couilloud toujours loin du XV de FranceÀ bientôt 28 ans, Couilloud va devoir observer une pause forcée. Une période pas évidente à vivre, mais nécessaire pour repartir à 100 %. Le staff lyonnais espère le récupérer pleinement opérationnel pour la reprise de la prochaine saison, avec un objectif clair : le remettre dans les meilleures conditions physiques et mentales.

Un coup dur… mais pas un coup d’arrêt

Leader sur le terrain, travailleur acharné, Couilloud reste un élément-clé du projet lyonnais. Ce n'est pas pour rien qu'il a prolongé jusqu'en 2030. Et si cette fin de saison lui échappe, nul doute qu’il aura à cœur de revenir fort.

Le LOU, privé de son capitaine, devra s’appuyer sur ses jeunes et ses cadres pour terminer cet exercice mouvementé. Premier rendez-vous ce dimanche contre le Stade Toulousain avant la réception du Racing 92 la semaine prochaine.