VIDÉO. TOP 14. Boudé par Galthié, le magicien Baptiste Couilloud régale contre Clermont

Le demi de mêlée du LOU Rugby, Baptiste Couilloud, a marqué la rencontre face à Clermont de son empreinte.

Ce samedi 23 novembre, Clermont a vaincu sa malédiction à l’extérieur en arrachant une précieuse victoire hors de ses bases (22-30), à Lyon. Cependant, il y a bien un joueur du LOU qui a marqué les esprits sur cette rencontre. C’est le demi de mêlée du LOU Rugby, Baptiste Couilloud, non appelé avec le XV de France et qui a profité d'un repos salvateur.

Auteur de deux essais, dont un en solitaire, et d’une magnifique passe décisive pour Ethan Dumortier, le Lyonnais s’est mis en lumière. À la 32ᵉ minute de jeu, Baptiste Couilloud s’est envolé en solitaire en réalisant une belle valise sur 25 mètres, pour remettre son équipe dans le match.

L'ESSAI EN SOLITAIRE DE BAPTISTE COUILLOUD 🔥



𝟳e essai de la saison pour le numéro 𝟵 du @LeLOURugby 🤩#LOUASM

Rebelote au moment où Clermont pensait prendre le large à la 50ᵉ minute de jeu. Le demi de mêlée retourne dans l’en-but adverse et ramène encore son équipe à quelques points des visiteurs, en grande forme.

Enfin, Baptiste Couilloud s’illustre en toute fin de match par une passe au pied magnifique. Adressée à Ethan Dumortier, elle permet au LOU Rugby d’inscrire son ultime essai, mais la transformation manquée et une ultime pénalité clermontoise assomme les locaux.

QUEL ESSAI DE DUMORTIER 🤯



Magnifique inspiration de Baptiste Couilloud pour trouver son ailier 👏#LOUASM

Le LOU dans le doute, Clermont relève la tête

Si Baptiste Couilloud a brillé, il a néanmoins paru bien seul. Installé derrière des avants friables et indisciplinés, le talent du demi de mêlée n’aura pas suffi à lui seul. Le LOU signe ainsi sa quatrième défaite consécutive, la deuxième à la maison après le revers contre Bayonne en octobre.

Face à eux, Clermont a retrouvé confiance. Souvent étrillé lors de ses derniers déplacements, l’ASM a combattu ses démons ce samedi à Lyon. “Nous sommes extrêmement contents parce que c’est notre première victoire à l’extérieur, mais dans le contenu, il y a beaucoup de choses à régler. On est trop restés dans notre camp par exemple, mais sur l’état d’esprit, on a été costauds ! Même si on a eu des trous d’air, on a réussi à être constants”, confiait Etienne Fourcade à Rugbyrama après la rencontre.

La semaine prochaine, l’ASM Clermont pourra continuer sur la même lancée en tentant de s’imposer contre Castres, au Michelin. De son côté, le LOU Rugby va essayer de briser sa mauvaise dynamique lors d’un déplacement dans le Béarn, face à la Section Paloise.

